Caribbean Cinemas tendrá su propio "Drive In Cinema"

La empresa Caribbean Cinemas anunció que tendrá un “Drive in Cinema”, lo que sería la primera versión de esta compañía, en medio de la necesidad de distanciamiento físico por el COVID-19.

En su cuenta de Facebook, la empresa compartió una imagen en la que se aprecia la pantalla de proyección digital láser, en un estacionamiento.

¡Único con proyección digital láser!

Posted by Caribbean Cinemas Puerto Rico on Tuesday, July 28, 2020

También, compartieron un video promocional en el que prometen una experiencia "bajo las estrellas" y "sintiendo la brisa del mar".

En el estacionamiento del centro comercial The Mall of San Juan, está lo que hasta el momento es el único "Drive in Cinema" del área metropolitana.

Inaugura el "Drive In Cinema" en The Mall Of San Juan Estrena hoy con la transmisión de la película "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadow"

