Manny Manuel confirma que se encuentra en un proceso de desintoxicación

El cantante Manny Manuel aseguró a través de unas expresiones enviadas a la prensa que desde hace varios días se encuentra en un proceso de desintoxicación.

"Llevo ya cuatro días en un proceso de desintoxicación. No tan solo una desintoxicación física… una desintoxicación mental [y] una desintoxicación espiritual. Ustedes saben, hace más de un año viví una experiencia muy difícil y la cual me marcó la vida. Desde ese momento decidí no tocar el alcohol", dijo el conocido "Rey de corazones".

Tras esa experiencia y pasar poco más de un año, Manny manifiesta que venir a Puerto Rico para ver a su familia y amigos.

El pasado lunes transcendió en los medios que el orocoveño estaba hospitalizado luego de recaer en el alcoholismo.

