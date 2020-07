Así fue el cumpleaños de la hija de Karla Monroig y Tommy Torres

View this post on Instagram

Yo no te dí el regalo de la vida. La vida me dio el regalo de tenerte a ti. Deseo que Dios guíe tus pensamientos, palabras y acciones siempre. Gracias por enseñarme tanto. Salud amor mio. Te amo. #tuyyo #yoytu #todalavida Gracias a mis amigos que crearon esta belleza aunque fuera para celebrar solo nosotros en familia. Valoro y aprecio cada detalle! Coordinación : @coolcornerevents @mypapilot Flores y más: @lee_annfeathers Globos : @balloonsbyluzpaz Diseño gráfico: @alibombo_ccs Imprenta: @whatever_loquesea Cake: @tinasoriginalcakes T-Shirts: @caramelosdesign #roblox #robloxgirl #adoptme #pets #robloxbirthday #donuts #sprinkles #birthdaygirl