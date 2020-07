Luego de ocho episodios, el viernes pasado se realizó la final de la quinta temporada de "RuPaul's Drag Race All Stars", el cual trasmite la cadena VH1.

El reto final comenzó con las tres finalistas; Jujubee, Miz Cracker y Shea Coulee, interpretando el 'remix' del tema "Clap back" de RuPaul Charles.

Acto seguido, las siete eliminadas de las temporada, entre las que está la puertorriqueña Alexis Mateo, desfilaron por la pasarela con sus mejores galas. El desfile culminó con las finalistas.

Para tomar la decisión más importante del 'season', RuPaul les informó a las finalistas que debían hacer un 'lipsync for the crown' con el tema "Make me feel" de Janelle Monáe.

Al final el triunfo cayó sobre la representante de Chicago; Shea Coulee, quien se convierte en la sexta reina "All Stars" del famoso programa estadounidense. Las pasadas ganadoras son: Chad Michaels, Alaska, Trixie Mattel, Trinity The Tuck y Monét X Change.

Con nueva reina "RuPaul's Drag Race All Stars"