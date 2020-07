Aunque la novela fue muy exitosa y amada por los televidentes, lo cierto es que a actor lo dejaron de contratar luego de trabajar en Pasión de gavilanes.

Se trata de Sebastián Boscán, quien en la novela le dio vida a Leandro.

En medio de una entrevista con Día a Día, reveló que luego de la novela dejaron de darle trabajo.

Y es que varias personas del medio pensaron que en realidad era gay, y por eso no lo querían en sus novelas.

“La gente pensó que yo era así. Dejaron de llamarme a trabajar, porque se imaginaban que yo era así. Le decían a mi mánager: ‘No, a esa ‘loquita’ no me la mandés pa’ este ‘casting’, que no me funciona’. ‘No, esa ‘loquita’ no la quiero ver’”.

Y agregó: “Y me tocó a mí ir a tocar las puertas y decirles: ‘Hermano, yo soy actor, es un personaje que yo creé. De alguna manera afectó muchísimo, y yo decía: ‘¡Qué es esto! ¡Qué pasa’! Y, bueno, nada, me tocó”.