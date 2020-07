Reporteros realizan "Noticentro al amanecer" desde sus hogares

View this post on Instagram

@aixavaz, @jorgegelpi y @candelariamonika se unen desde casa a #Noticentro al Amanecer. Gracias Puerto Rico, por todos los mensajes en apoyo a nuestro equipo. ¡Contigo siempre! 🙏🏻

A post shared by Noticentro por Wapa (@noticentrowapa) on Jul 17, 2020 at 3:14am PDT

Mónika Candelaria espera por resultados de COVID-19 Tras positivo de un empleado de Wapa

Jorge Gelpí habla sobre su estado de salud tras positivo a COVID-19 en Wapa La gerencia del canal ordenó aislamiento a los empleados y pruebas de coronavirus para que puedan regresar a su centro de trabajo

