The Old Guard: Propuesta de acción y fantasía

La directora Gina Prince-Bythewood (Love & Basketball) y Kiki Layne (If Beale Street Could Talk) , una de las protagonistas de la nueva cinta que está arrasando en Netflix, The Old Guard, conversaron virtualmente con Metro Puerto Rico sobre la nueva propuesta de acción y fantasía, protagonizada por Charlize Theron.

Primero felicidades por entregarnos una de las mejores cintas de acción del año. No es la primera vez que trabajas en una adaptación, porque The Secret Life of Bees y The Old Guard son materiales bien opuestos.

Gina – Ciertamente opuestas en género, pero lo que honestamente, espero con mi trabajo es que se enfoque en los personajes, sobre lo que estos personajes están pasando dentro de la historia. Pero me encantan las adaptaciones y para mí es importante que el material de origen sea mi biblia y la novela gráfica de Greg (Rucka) lo fué. Lo llevé a todas partes y quise honrar estos personajes y la historia que él creó.

Esta no es la típica cinta de acción, porque tiene que lidiar con diversos temas. Hubo una línea que me llamó la atención que dice: “El bien que haces por la humanidad se vuelve exponencial”. Cuéntame un poco sobre esto.

Gina – Es algo que siempre me ha fascinado desde que era pequeña cuando leí esta increíble historia sobre alguien retrocedió en el tiempo y se suponía que debía permanecer en su trayecto, pero se salió del camino y cuando llegó a la actualidad, todo era diferente, el idioma, las personas, todo. Y cuando miró debajo de su zapato había una pequeña mariposa muerta y el hecho de que esa pequeña cosa tuviera tanta repercusión me encantó tanto que fue lo que tratamos de hacer con The Old Guard. Ese sentimiento de que todo sucede por una razón y que las cosas que hacemos en la vida tienen repercusiones, y afectan a otras personas.

Kiki, hablemos sobre la inmortalidad, ¿crees que es una bendición o una maldición y que harías si tuvieras la oportunidad de ser inmortal?

Kiki – La película muestra ambos lados, por un lado es una bendición porque esta gente puede hacer estas cosas increíbles, afectando a la sociedad de una buena manera, muy especial y única. Pero por otro lado, a un costo personal muy alto, mucha soledad, muchas aflicciones y muchas pérdidas. Y para mí (rie), no lo querría, al menos no por tanto tiempo, tal vez como un par de cientos de años, para hacer un par de cosas, pero después de eso no.

También tu personaje es una mujer soldado militar que resulta ser inmortal. Hay un mensaje fuerte ahí para las niñas pequeñas. ¿Qué puedes decir sobre este tipo de cualidad de superhéroe que tiene tu personaje?

Kiki – Lo que es especial para mí sobre Niles es que ella ya tiene esa calidad de superhéroe incluso antes de enterarse de su inmortalidad. Ver a esta mujer liderando a este otro grupo de mujeres en los marines, ya ese sentido de inmortalidad está ahí y creo que es parte de la razón por la que es elegida. No creo que sea por accidente, parece que todos descubrimos nuestra inmortalidad en la batalla. Y ahora te han otorgado ese regalo para llevarlo aún más lejos.

Trabajando con Charlize, ella canaliza a su Atomic Blonde y Furiosa de Mad Max en esta película, pero un poco más triste y melancólica. ¿Hablaste sobre estas películas mientras desarrollabas el personaje?

Gina – Honestamente, sabía que Charlize podía hacer la acción porque ella había demostrado su valía en este género, así que para mí era más importante centrarme en el personaje y en cómo encarnas a alguien que tiene 6,000 años, porque no puedes interpretar una edad. Pero es realmente todo lo que ha tenido que vivir y dónde está en este momento, lo que me conectó personalmente tanto con el personaje de Andy. Y me enamoré de ella, porque es una mujer que hizo mucho bien en su vida, pero no sabe por qué, y esa falta de propósito es lo que hace que quiera que todo desaparezca, y eso se sintió muy humano y relevante.