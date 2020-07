Saudy Rivera da el salto a Mega TV

La gerencia de Mega TV anunció hoy, miércoles, la firma de uno de los talentos más reconocidos en la industria de las comunicaciones; Saudy Rivera. Luego de una breve pausa como presentadora, Saudy decidió exponer por primera vez un proyecto especial que lleva desarrollando por varios años, exclusivo para el canal.

“Papeleta Rosa” es el nombre del espacio televisivo que logró capturar la atención de la alta gerencia del dicho canal y que irá al aire a partir del lunes, 10 de agosto de 2:55p.m. a 3:55 p.m. El programa que se emitirá de lunes a viernes, y que de igual manera se transmitirá por la emisora Zeta 93 FM, es un espacio de entretenimiento con un análisis apolítico.

Rivera dijo a través de expresiones escritas que: “ El tiempo De Dios es perfecto y me está concediendo el momento soñado, regresar a la producción de televisión y radio esta vez con uno de los programas que por muchos años he guardado, esperando mi oportunidad. Un proyecto muy bien pensado, con grandes objetivos para Puerto Rico y su futuro. Dirigido a todo público, pero inspirado en la fuerza electoral de nosotras las mujeres. De acuerdo a la data histórica validada por la Comisión Estatal de Elecciones, las mujeres deciden quién gana las elecciones. De esa poderosa realidad surge 'Papeleta Rosa' un programa para televisión y radio en el que conoceremos a todos y cada uno de los aspirantes políticos que compondrán la importante papeleta del tres de noviembre 2020. Su oportunidad ya fue y desean regresar, otros desean incursionar nos toca repasar sus ejecutorias y desempeño, que los hace merecedores de un privilegio tan grande como dirigir las riendas de nuestro país, el momento es ahora, de eso me encargaré yo, al estilo que me caracteriza. Los televidentes van a conocer a cada candidato en su carácter laboral, personal, familiar y otras perspectivas importantes para saber quienes son. Es de conocimiento general, que cuando se le pregunta a la gente si conocen a los candidatos que están incluidos en las papeletas, la respuesta es de completo desconocimiento, y precisamente eso es lo que vamos a erradicar, no volveremos a votar sin saber quienes son, educar es mi misión en “Papeleta Rosa”.

Por su parte, Sixto Pabón, vicepresidente de SBS Puerto Rico, expresó que “estamos muy contentos y emocionados con la integración de Saudy. Es un gran momento para la empresa ya que el lanzamiento surge en momentos en donde Mega TV se ha convertido en el canal de más crecimiento, con una programación de sobre 300 horas semanales. Nuestra misión sigue siendo la misma, seguir abriendo talleres para talentos puertorriqueños, mientras nos sigan apoyando como hasta ahora”. Así mismo, Víctor Roque, gerente general y vicepresidente de ventas de SBS Puerto Rico, sostuvo que “En Puerto Rico se necesitaba producir un programa de índole político que orientara a la audiencia con más profundidad, pero que a su vez, permita que el público los conozca en otros ángulos. Saudy es una presentadora muy carismática, preparada y que goza del cariño del pueblo puertorriqueño y estamos seguros de que nuestra audiencia la va a respaldar. Mega TV está listo para satisfacer todas las demandas de nuestros clientes para que puedan llegar a sus audiencias a través de todas nuestras plataformas digitales, promociones y una tecnología avanzada”

Los televidentes podrán disfrutar de varias secciones en “Papeleta Rosa” tales como:

Yo Soy Puerto Rico

78 Razones por Puerto Rico

Radiografía del Senado

La Cámara del Pueblo

Dónde Están

Lo Que No Sabías…

Si Yo Fuera Político

Repaso Al Pasado

Ruleta Rosa

Ellas Debaten

Artista o Político