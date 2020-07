Inaugura el "Drive In Cinema" en The Mall Of San Juan

El increíble mundo del cine vuelve a sorprender al adaptarse a la nueva realidad del distanciamiento social sin dejar de ofrecer las mejores historias en la pantalla grande.

Siendo el único en el área metro, es así que surge el “Drive In Cinema”, en el estacionamiento del centro comercial The Mall of San Juan, como una alternativa segura, diferente y entretenida para todos los miembros de la familia.

Comenzando hoy, miércoles, a las 7:00 p.m., y por el próximo mes, el público podrá disfrutar de una atractiva cartelera de distintas casas productoras, estrenando con la película “Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadow”, estelarizada por Megan Fox, Stephen Amell, Will Arnett, Sheamus y Tyler Perry, entre otros.

Las tandas serán de miércoles a domingo, en el mismo horario. Otros títulos a presentar son “Transformers 5: The Last Knight” (16 de julio), “Dora and The Last City Of Gold” (17 de julio), “The SpongeBob Movie: Out of water” (18 de julio) y “Monster Trucks” (19 de julio). La cartelera se actualizará con estrenos una vez reinicien los lanzamientos en las próximas semanas.

Aquí te presentamos las películas del Drive-In Cinema de #MallofSanJuan del miércoles, 15 de julio al domingo, 19 de julio. 🚗🍿🎬 ¡A la venta YA en Ticketpop! | https://bit.ly/32eph16 Posted by The Mall of San Juan on Monday, July 13, 2020

Este nuevo cine de formato “drive in” -producido por Osvaldo Rocafort para Lana Productions y Grupo Whops- estará localizado en la entrada norte del mall (contiguo al área de valet parking) y tendrá una capacidad para 100 vehículos por función. Por cada auto se permitirá un máximo de cinco personas.

Como medidas sanitarias, las personas deberán mantenerse en sus respectivos vehículos, preferiblemente utilizando mascarillas. Para la compra de bebidas, dulces y otros, las personas podrán hacer sus ordenes vía mensaje de texto y se cobrará por ATH Móvil. Las órdenes serán entregadas a los vehículos.

Las películas se proyectarán en una pantalla gigante de 25 pies de alto x 60 pies de ancho y se podrá escuchar desde el auto a través de una estación de radio que se indicará a la llegada.

El costo de entrada será $20.00 por vehículo y los boletos están disponibles a través de la plataforma ticketpop.com.