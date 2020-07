Ricky Martin recuerda con tristeza su presentación con Naya Rivera en "Glee"

El astro boricua, Ricky Martin, recordó con nostalgia en las redes sociales su presentación con Naya Rivera en la serie "Glee". La muerte de esta fue confirmadas ayer, lunes, por las autoridades de California, quienes hallaron su cuerpo tras un incidente de ahogamiento el pasado miércoles en el Lago Piru.

Martin participó en un episodio de la desaparecida serie juvenil, producida por Ryan Murphy y también creador de populares series: "American Horror Story", "Pose", "Feud", "Hollywood", "The People vs. O.J. Simpson" y "Assassination Of Gianni Versace", entre otras.

El intérprete de "Tiburones" cantó el tema "La isla bonita", de la cantante Madonna, junto a Rivera.

"Beautiful memories boricua. RIP" (sic.), escribió el boricua junto a una imagen en la que aparece con Naya, de 33 años.

Ricky apareció en el episodio tres de la temporada doce de "Glee", donde interpretó un maestro de español.

Ricky Martin recuerda con tristeza su presentación con Naya Rivera

Presentación de Naya Rivera y Ricky Martin en la serie "Glee"