Plenéalo está listo para volver a la tarima

Tras unos cuatro meses alejados de los escenarios por el COVID-19, el grupo boricua de plena, Plenéalo, ya está listó para presentar un bembé musical ante su público.

De acuerdo con Iván Rivera, director musical de Plenéalo, la velada servirá para celebrar con el público su regreso a la tarima, el lanzamiento de nuevo material musical y sus 25 años de trayectoria.

La agrupación participará el próximo 18 de julio en el evento ‘Open Stage’ en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón en el que también participará Pirulo y la Tribu.

Rivera indicó que aunque estaban ansiosos de volver a la tarima, la salud de los integrantes y del público es primordial. “Para nosotros el llegar y apagar el switche de un grupo tan alegre y contagioso para el público pues fue fuerte, pero tenemos que entender que la salud es por encima de todo”, comentó Rivera a Metro.

La actividad musical —organizada por el productor Tony Mojena— contará con capacidad para dos mil personas con barreras entre asientos para promover el distanciamiento físico.

Después de una activa temporada navideña, Rivera admitió que la agrupación estaba ansiosa para seguir presentándose frente a su fanaticada, pero ante las medidas salubristas impuestas en el país rechazó incluso realizar presentaciones virtuales para salvaguardar la seguridad de sus integrantes. Mencionó que el receso forzoso permitió el desarrollo de material musical de cara a una nueva producción discográfica.

"Estos cuatro meses me he dado a la tarea —en conjunto con mi hijo Héctor Iván— en poder reestructurar esas bases y esas cosas que queremos hacer luego de estos 25 años. Hemos ido evolucionando con diferentes fusiones musicales. Me he dado la tarea de darle más participación y darle el título o el batón a Héctor Iván, él a sus 25 años, y con su energía juvenil, aporte a lo que nosotros queremos hacer como Plenealo en el futuro. Es importante para nosotros hacer fusiones musicales con diferentes géneros, pero es importante que se mantenga esta raíz que se llama la plena de Puerto Rico y para nosotros es una honra", señaló el líder del colectivo musical.

Y ante las preocupaciones en torno al alza de los contagios, Rivera apostó a las medidas tomadas por la producción y a la responsabilidad individual de cada uno de los asistentes al evento. De acuerdo con Rivera, la producción deberá asegurarse de que cada persona tenga su mascarilla y que se mantenga entre su vínculo familiar. Asimismo, indicó que limitarán su habitual integración con el público debido a las medidas de distanciamiento físico ante la pandemia.

"Estamos locos por estar allí", añadió Rivera.

Cocinan una nueva producción discográfica

Y en conmemoración a los 25 años de trayectoria musical, Rivera adelantó que podrían lanzar una nueva producción discográfica entre septiembre y octubre. Agregó que el álbum será una celebración latinoamericana y del ritmo de la plena que contará con figuras como Jowell y Randy, Gilberto Santa Rosa, Johnny Ventura, Los Rabanes, Robertón de la agrupación cubana Los Van Van, Gustavo Laureano de La Secta, La Tribu de Abrante y Límite 21.

"Durante esta pandemia me dediqué en conjunto con Héctor Iván —también conocido como "H"— a crear esos temas para luego empezar a grabarlo junto a ellos y a hacer este proyecto musical un proyecto de álbum histórico para nosotros y para la plena de Puerto Rico", dijo Rivera.