Ganadoras boricuas de NBL volverán a los inicios de sus exitosas carreras

Las tres ganadoras puertorriqueñas de la conocida competencia "Nuestra Belleza Latina" (Univision) se mostraron emocionadas y ansiosas con la oportunidad de recordar las temporadas, en las que resultaron triunfadoras gracias al apoyo de los televidentes.

Desde este domingo los seguidores del programa, el cual inició en el 2007 con la animación de Giselle Blondet, podrán disfrutar en tres especiales momentos memorables junto a las 11 ganadoras que tuvo el 'show'.

La actriz Melissa Marty, ganadora de la edición de 2008, manifestó a Metro que el técnicamente regreso de NBL la tomó por total sorpresa.

"Me tomó por sorpresa. Yo ya lo daba por terminado, pero me parece lindo y es una oportunidad para que nuevas chicas encuentren esos sueños, que yo y las once ganadoras hemos encontrado en este programa, que nos abrió las puertas a comenzar una carrera".

Mientras, Vanessa De Roide, reina de la edición de 2012, sostuvo que: "Vi la promoción que Belleza Latina regresaba, pero no sabía qué era. Hay mucha gente que piensa que vuelve el concurso, pero es un reencuentro y eso me puso bien contenta. No he grabado y no sé lo que viene, pero estaremos reviviendo gratos momentos en estos once años".

Aleyda Ortiz, ganadora de NBL 2014, catalogó que: "Tenemos la oportunidad de revivir los momentos que cambiaron nuestras vidas y que siempre vamos atesorar. Lo bonito es que nosotras (las ganadoras) no somos las únicas. Van a regresar jueces, chicas participantes que sus vidas le cambió y que fueron personajes icónicos en la historia de NBL".

En entrevista telefónica con este diario, las boricuas coincidieron que ganar el programa fue un trampolín que les cambió su vida personal y profesionalmente.

"Siempre lo vi como un trampolín de carrera de vida y carrera. Si uno sabe manejar lo que uno gana (dinero) y si eres inteligente con ellos puedes hacerlo durar", dijo Marty.

Por su parte, Vanessa agradece haber ganado porque la ayudó a independizarse y mudarse de la isla.

"Luego de ganar me dio una independencia en general. Yo era mesera y me mudé a Miami a comenzar una vida sola desde cero. Trabajé en televisión que fue mi sueño y me dio la exposición que hoy tengo con mi negocio de modelaje y en los certámenes. Me dio la oportunidad de crecer y madurar".

Después de su triunfo, Aleyda reveló que se enamoró más de la carrera de la animación luego de estar en el desaparecido "Sábado Gigante".

"He podido amar aún más la profesión porque cuando entré a NBL no tenía tantas expectativas, aunque sí quería ganar y obtener un trabajo. Cuando trabajé en 'Sábado Gigante' me di cuenta que era lo que yo quería. Me enamoré de la carrera de animación y ahí sigo", dijo Ortiz.

Actualmente, Marty, de 35 años, se encuentra residiendo en la ciudad de Los Ángeles, donde ha actuado en diferentes programas de televisión y se mantiene realizando audiciones para escalar en el mundo del entretenimiento anglosajón.

De Roide, de 32 años, ha reforzado su faceta como empresaria siendo dueña de una competencia de modelaje; "Iconic Model Search" y se mantiene como tenedora de la franquicia de Miss Earth Puerto Rico.

De otra parte, Aleyda, de 31 años, es conductora de un programa matutino de Univision y realiza cápsulas de estilo de vida para "Despierta América".

"Nuestra Belleza Latina" cuenta, hasta el momento, con tres ganadoras de Puerto Rico, dos dominicanas (Francisca Lachapel y Clarissa Molina), dos mexicanas (Alejandra Espinoza y Ana Patricia Gámez), una cubana (Greydis Gil), una nicaragüense (Natassja Bolívar), una salvadoreña (Marisela De Montecristo) y una venezolana (Migbelis Castellanos).

Los especiales para recordar NBL se verán este domingo 12, 19 y 26 de julio a través de la pantalla de Univision Puerto Rico a las 8:00 de la noche.