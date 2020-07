Así es "She was pretty", el drama coreano inspirado en "Yo soy Betty, la fea"

View this post on Instagram

[email protected] ya que no todos tenemos Netflix 😥 busque en otras aplicaciones gratuitas y similares al Netflix o Play Go. Esta se llama ( MOVIE ) y cuenta con un sin número de series y también doramas, entre ellos están este TOP 10. . 💙1- She was pretty 💙2- Hi school, love on 💙3- Pinocchio 💙4- Kingdom 💙5- Vagabond 💙6- My love from the start 💙7- Goblin 💙8- Personal taste 💙9- El sanador 💙10- my only love song . . Muchos de estos doramas ya los he visto, son medios clasicos, pero también tienen doramas actuales. . ¿Cuál de estos doramas aun no han visto? . #shewaspretty #ellaerabonita #hischoolloveon #pinocchio #kingdom #kingdom2 #vagabond #vagabundo #mylovefromthestar #miamordelasestrellas #goblin #personaltaster #thesanator #elsanador #myonlylovesong #coreadelsur #korea #kdrama #dorama