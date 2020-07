Natti Natasha le dedica un mensaje a Raphy Pina en su cumpleaños

La cantante Natti Natasha tomó su cuenta de Instagram para felicitar a su productor y manejador Raphy Pina.

"Mi partner in crime. El que no tiene reversa cuando se propone las cosas . Un día me dijo que nos íbamos contra viento y marea y que lo íbamos a lograr", escribió la exponente en su publicación.

"Cuando las personas que te rodean tienen la misma visión y la misma pasión por lo que haces, el resultado siempre será positivo en todos los sentidos", agregó.

La publicación provocó impresiones, pues los rumores de que ambos comparten como pareja no está confirmado del todo y ninguno lo ha aceptado.

No obstante, ambos lucen muy apegados al menos como amigos.