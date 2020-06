J Balvin estrena video para el sencillo musical 'Negro'

A poco más de tres meses desde el lanzamiento de su álbum "Colores", el intérprete colombiano J Balvin, estrenó hoy el video para el sencillo 'Negro'.

El video —dirigido por Colin Tilley— muestra al rapero en medio de un universo apocalíptico aterrorizado por un T-Rex. Este video le sigue los pasos a los videos de su quinto álbum para los temas 'Azul', 'Rosa', 'Verde', 'Rojo', 'Amarillo' y 'Gris'. El artista también lanzó videos para los sencillos de 'Morado' y 'Blanco', los cuales alcanzaron la posición #1 en el chart de Latin Airplay de Billboard.

El video de “Negro” estrena luego del lanzamiento de "Behind The Colores: The Live Experience”, una experiencia de realidad aumentada que actúa como el capítulo final del álbum en el cual Balvin se presenta en vivo dentro de un espacio virtual desde su casa en Medellín.

Los últimos meses han sido bastante movidos para Balvin, ya que recientemente se presentó en el concierto Global Goal: Unite for Our Future junto a Shakira, Justin Bieber, Miley Cyrus y más, el cual fue patrocinado por "Pa La Cultura" durante el festival transmitido en vivo LiveXLive's en apoyo a MusiCares. Además, también se presentó en el concierto organizado por Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud One World: Together at Home (Un Mundo: Juntos desde Casa), se unió a Diddy on Instagram Live para Diddy's Dance-A-Thon en apoyo al personal del cuidado de la salud y se convirtió en el primer troll reggaetonero, llamado Tresillo, en la película Trolls World Tour, sumando su talento al de artistas como George Clinton, Ozzy Osbourne, Mary J Blige, Kelly Clarkson y muchos más.

"Colores" se realizó bajo la dirección creativa de Takashi Murakami quien creó diez nuevos personajes de flores, uno para cada canción y cada color del álbum. Aunque es ampliamente reconocido por ser una fuerza comercial, el álbum resalta las diferentes formas en las cuales Balvin está penetrando todas las facetas culturales – desde la música hasta el arte y diseño – sin comprometer su identidad única. Asimismo, el álbum es una continuación de su anterior producción discográfica, "Vibras", la cual solo trabajó junto a Mr. Eazi y su productor Sky Rompiendo.

