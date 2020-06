Netflix lanzará documental de Walter Mercado

La plataforma 'streaming' Netflix lanzará el próximo 8 de julio un documental del fenecido astrólogo Walter Mercado, también conocido como Shanti Ananda.

"Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado" presentará entrevistas del puertorriqueño y algunas personalidades que fueron amigos de este.

Walter, conocido por sus extravagantes capas y frases, falleció el 2 de noviembre de 2019 a sus 87 años.

He was the most beloved psychic in the world… then he vanished from public eye.

