Force of Nature - drama de acción policiaca con un huracán categoría 5 como trasfondo

Cuando se estrenó el tráiler de este drama de acción, las redes sociales se inundaron de críticas por la forma en que se presenta a Puerto Rico. ¿A qué me refiero? La cinta Force of Nature filmada completamente en Puerto Rico relata la historia de un grupo de criminales que intentan tomar a la fuerza un edificio residencial con el objetivo robar valiosas piezas de arte de uno de los apartamentos, durante el paso de un huracán categoría 5.

La controversia se desató porque mucha gente encontró insensible la premisa luego de las miles de vidas que se perdieron tras el paso del ciclón, además del retrato que presenta el avance de 2 minutos, sobre los protagonistas blancos anglosajones como los buenos de la película y el típico estereotipo del latino como villano.

Colocando a un lado la controversia digital que provocó el tráiler, vayamos a la película. La propuesta que estrena el 30 de junio en las plataformas digitales Video On Demand (VOD), es dirigida por Michael Polish (The Astronaut Farmer) y cuenta entre sus protagonistas con Emile Hirsch (Into The Wild), Kate Bosworth (Superman Returns) y el ganador de Oscar, Mel Gibson (Braveheart).

Hirsch interpreta a un policía asignado a evacuar el edificio junto a su compañera de labores interpretada por la actriz Stephanie Cayo, cuando se encuentra con el grupo de criminales, liderados por el despiadado asesino John The Baptist (David Zayas), que intentan adentrarse al edificio. Este dúo de policías tendrá que unir fuerzas con un policía retirado interpretado por Gibson que se niega a abandonar su apartamento, a pesar de los infructuosos esfuerzos de su hija (Bosworth), para que salga del lugar.

La cinta que se asemeja a Hurricane Heist (2018), donde los delincuentes se aprovechan de la distracción de las autoridades para cometer un crimen, desaprovecha la oportunidad de destacar las localidades donde se filmó, cae en la trampa de la típica cinta de acción que recurre a constantes enfrentamientos entre buenos y malos, evitando no sólo profundizar en los personajes, sino expandir la premisa bajo el contexto histórico que se vivió en Puerto Rico durante el huracán o al menos obtener mayor provecho de los eventos relacionados a una catástrofe de esta magnitud.

No olvidemos que estamos hablando de un filme de ficción que pretende entretener. El problema principal recae en un guión tímido que en el incómodo clima político-social que estamos viviendo, pueden resultar incómodas las posturas y acciones de la policía en esta cinta, aunque evidentemente no sea la intención de su director y guionista. La integración de una peculiar mascota que reside en uno de los apartamentos, también le resta credibilidad a la trama.

Emile Hirsch que viene de una participación en la obra maestra de Tarantino, Once Upon A time In Hollywood, cuenta con una historia con potencial que queda en el olvido para dar pie a la acción. Sin embargo, uno de los aciertos de Force of Nature, es la participación del primerísimo actor puertorriqueño Jorge Luis Ramos, como un alemán que alberga las piezas de arte que los criminales persiguen.

En resumen, los actores, particularmente Gibson, Hirsch y Cayo, logran sobresalir en un guión limitado, carente de lógica, en una cinta, aunque entretenida, donde prevalece la acción sobre la sustancia de una buena historia bien contada. Force of Nature estrena este martes 30 de junio en todas las plataformas de Video On Demand.