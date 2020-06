Daniel El Travieso busca brindar esperanza con su nuevo sencillo 'Viviendo'

En medio de la emergencia que vive el mundo por la pandemia del COVID-19, el cantante e influencer boricua, Daniel el Travieso solo tiene en mente que su música y sus videos de comedia sean un bálsamo para las personas mientras se mantienen resguardadas en sus hogares.

De esta manera, el joven artista estrenó hoy su nuevo sencillo 'Viviendo', en el que pretende emitir un mensaje de esperanza y una mirada a un futuro más alentador.

"Viviendo' fue algo que nació del desespero de tantas noticia mala y que definitivamente debíamos sacar allá fuera lo que somos, que somos gente que evoluciona y que se adapta a los cambios y que verdaderamente lo que nos toca es vivir y seguir pa' lante. Porque estamos construidos para evolucionar", señaló el cantante en entrevista con Metro.

El video, por su parte, da la impresión que fue creado en la popular plataforma TikTok, la cual para Daniel representa uno de los símbolos que mantiene a las personas entretenidas en medio de la pandemia. "TikTok logró que olvidemos las cosas negativas y que gente que ni siquiera tenía esa chispa creativa, se encendiera", comentó.

El lanzamiento de 'Viviendo' también aspira a iniciar un reto o challenge en TikTok para que las personas tengan una oportunidad de cantar un dueto virtual con el joven artista. Las personas podrán cantar junto a Daniel bajo una opción de TikTok llamada Duet en la que podrán grabarse entonando el tema del artista. "Es una oportunidad para toda esa gente que está allá afuera con ansias de grabar un tema, con ansias de empezar su carrera musical, pues obviamente estoy súper up for it y bien abierto a esa ayuda de artista y talentos nuevos", mencionó el joven comediante, quien añadió que los videos deberán estar acompañados por el hashtag #ViviendoTravieso.

Además, su nuevo sencillo —que formará parte de su próximo álbum— fue anunciado inicialmente en el episodio más reciente de su serie de comedia que transmite por medio de la plataforma de videos, YouTube. En ella narra —de manera jocosa— situaciones que ocurren en el interior de su hogar. A esa dinámica de la serie, ahora se une que en cada cinco episodios, Daniel anunciará cada uno de los sencillos que formarán parte de su disco, por lo que no ofreció una fecha del lanzamiento de la producción discográfica. Una vez el conteo llegue a ocho canciones, Daniel indicó que podría precisar una fecha de estreno.

"Es un proceso lento y estoy tomándome mi tiempo, cogiéndolo con calma y escogiendo esos temas que más gusten de todos los que he hecho. Pero definitivamente va a haber variedad. Por ahora los dos temas que van a salir son los románticos y los acústicos que son 'La Carta' y 'Viviendo', pero 'Party hasta Mañana' es bien movido. Hay muchísima diversidad dentro del álbum que representa lo que soy porque no me encajono en una cosa", dijo.

Asimismo, aseguró que este disco no contará con colaboraciones ya que consideró que se trata de un proceso personal y especial. "El álbum es tan personal para mí que va tanto conmigo que no podría integrar esas colaboraciones porque es un proyecto especial para mí y me gustaría que tenga todo de mí", planteó.