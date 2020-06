Kany García ofrecerá concierto virtual desde el Coca Cola Music Hall

View this post on Instagram

No tienen idea lo que significa reencontrarme con mis mùsicos despues de tanto tiempo para llevarles directo a sus casa #MesaParaDos en un concierto transmitido completamente en vivo desde el Coca Cola Music Hall este 11 de JULIO a las 9pm (hora Puerto Rico) ✨🌸 A partir de mañana a las 10am podrán adquirir sus boletos en www.livepassplay.com

"Mesa Para Dos", es una producción musical que cuenta con diez colaboraciones a dueto junto a grandes artistas como Carlos Vives, Camilo, Carlos Rivera, Pedro Capó, Reik, Mon Laferte, Gusttavo Lima, entre otros artistas. Su más reciente video musical “Lo que en ti veo” ya cuenta con más de 3 millones de visualizaciones.

"Mesa Para Dos" debutó #1 en la lista Current Latin Pop Albums de Billboard a un día de su salida, desde entonces se mantiene en el Top 10. Además, alcanzó la posición #1 en iTunes en varios países de Latinoamérica.

El sencillo "Lo Que En Ti Veo", sobrepasó más de 3 millones de visualizaciones en YouTube y debutó en el listado Latin Airplay en el Top 40.

Mesa Para Dos ha acumulado más de 5 millones de reproducciones y más de 8 millones de visualizaciones en YouTube.

García promete brindar el mejor espectáculo desde su patria, con un repertorio de grandes éxitos, acompañado de una escenografía minimalista con presencia “vintage” que completa una velada única e irrepetible.

La iniciativa del concierto virtual pagando, busca darle un “restart” a la industria de entretenimiento y a todos los que trabajan en ella como artistas, técnicos, productores, asistentes de producción, etc. La pandemia del coronavirus ha sido un golpe duro a nivel mundial, sin lugar a dudas la industria musical es de las que más que se ha visto afectada.

Este será un espectáculo bajo la producción de Move Concerts.