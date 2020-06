Hamilton trae la magia de Broadway a los hogares

El musical Hamilton, del laureado dramaturgo puertorriqueño nacido en Nueva York, Lin-Manuel Miranda y ganador del premio Pulitzer, llegará este próximo 3 de julio al sistema de streaming Disney+ para el deleite de todas aquellas personas que no pudieron disfrutar de la puesta en escena que llegó hasta Puerto Rico en una controvertible puesta en escena con 23 funciones de la mano de su creador, con el objetivo de recaudar fondos para la recuperación de la isla a través de diferentes fundaciones.

La pieza, inspirada en el bestseller del historiador Ron Chernow, Alexander Hamilton, relata la historia de un inmigrante antillano, que luchó junto a George Washington durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, convirtiéndolo en unos de los padres fundadores del país norteamericano.

Metro Puerto Rico tuvo la oportunidad de participar de una conferencia de prensa virtual con Miranda, el director Thomas Kail y el elenco principal (Daveed Diggs (Marquis de Lafayette/Thomas Jefferson), Christopher Jackson (George Washington), Leslie Odom, Jr. (Aaron Burr), Okieriete Onaodowan (Hercules Mulligan/James Madison), Renée Elise Goldsberry (Angelica Schuyler), Phillipa Soo (Eliza Hamilton) y Jasmine Cephas Jones (Peggy Schuyler/Maria Reynolds) de la aclamada pieza teatral que cautivó al mundo. Hablaron sobre la experiencia de trasladar la magia del teatro a la televisión, cuando originalmente estaba programado para exhibirse en el cine.

“Mientras hacíamos ocho shows a la semana, nos dimos cuenta desde el principio que esto no tendría valor si no conseguíamos que los niños pudieran acceder al espectáculo, y entonces decidimos trabajar muy duro para poder documentar esta increíble compañía y lo hicimos la semana antes de comenzar a irnos”, comentó Miranda sobre el objetivo de esta propuesta que se grabó al cabo de tres funciones durante el verano del 2016, antes de salir parte del elenco original. “Planificar y tener la capacidad de hacer una película independiente mientras haces el show y llegar a este momento donde no hay teatro, y contar con el regalo de la captura de ese momento en el tiempo….estoy muy agradecido por eso”, añadió.

La pieza, que estrenó en Broadway en el 2015 y combina melodías en los géneros modernos del hip-hop, rap, jazz, R&B sumado a la grandiosidad característica de Broadway, se convirtió en el reto principal para su director, Thomas Kail. “Lo primero que tuve que hacer fue confiar en el talento sobre el escenario, y mostrar que si el material es bueno, encontrarás la forma correcta de honrar el espíritu del material. Y esa es una de las bellezas de estar en el teatro, te sientas en la oscuridad con personas que no conoces y haces de esta experiencia tuya. Y se sintió como una oportunidad de aprovechar el lenguaje cinematográfico y las posibilidades del cine”, sostuvo.

La impresionante propuesta que pretende llegar a todo tipo de público –principalmente a los más pequeños que muchas veces encuentran la historia sosa y aburrida, de una forma amena y que provoque la conversación y la discusión– descansa en la interpretación de su cuerpo actoral que disparan las punzantes letras de Miranda bajo ritmos de música modernos que convertirán en creyentes a todos aquellos conservadores.

“Hamilton actúa como una droga de entrada para muchas cosas diferentes, si no te gusta el hip-hop, es tu puerta de entrada al hip-hop, si no te gustan los musicales, es tu droga de entrada al mundo de los musicales, si no te gusta la historia, es tu droga de enlace a la historia. Me he dado cuenta que a través de la comunicación con los fanáticos se generó un deseo de aprender más sobre estos notables seres humanos”, puntualizó el actor Daveed Diggs, a quien próximamente veremos en la serie te-levisiva Snowpiercer, sobre el impacto de la música en el interés generado por la audiencia para conocer más sobre estas figuras. “Creo que es realmente importante que esta pieza permanezca constantemente en conversación en los tiempos que vivimos”, señaló.

A preguntas sobre cuán emocionados se sentían al saber que estaban a punto de llegar a mi-

llones de personas en un solo fin de semana, superando todas las funciones que habían realizado, la actriz Jasmine Cephas-Jones compartió una experiencia que la marcó cuando una niña de 11 años se le acercó luego de una función para mencionarle que su personaje se parecía a ella. “Fue uno de los momentos en que me di cuenta cuán impactante el show es. Hay tantas cosas que están sucediendo en el mundo en este momento que yo entiendo que muchos niños ni siquiera pueden entender. Y ver que esta obra de arte be-llamente escrita, con este increíble elenco, puede inspirar a muchos niños es reconfortante, y me siento orgullosa de que todos lo vean”.

La elegante dirección de Kail, que no interfiere con el poderoso desplazamiento de los actores en escena, ayudó en la traducción del lenguaje escénico, a una película, sin perder la magia del teatro. “Mi objetivo era honrar el espectáculo. Este es un espectáculo donde la misión de todos en el escenario es contar la historia. Y el lenguaje físico es una gran parte de la narración. Entonces en el cine, el primer plano te brinda intimidad, pero también puede evitar ver toda la imagen. Así que la conversación

constante durante el tiempo que estuvimos filmando la película era cómo asegurarnos de no olvidar nunca que estábamos en el teatro”, puntualizó.

Sobre la responsabilidad de ser mini-historiadores de los personajes que representan en escena, Leslie Odom (Aaron Burr) comentó: “Fanáticos me traían libros raros sobre mi personaje que encontraban en pequeñas librerías, y ya sabes, los leía todos, lo cual me ponía mucha presión porque aprendía un dato nuevo. Así que pensé, no estoy presentando un reporte sobre Burr, voy a confiar en el material y llenarlo de vida con mucha inspiración sobre el escenario. Además al final del día, estoy interpretando al Aaron Burr de Lin-Manuel Miranda, y si otra persona hu-biera escrito el guión desde otra perspectiva, sería una versión diferente de este personaje”. “Las páginas del libro y del guión me dieron la oportunidad de examinar mi proceso de una manera diferente e hizo muy agradable, aprender y expandir mi conocimiento sobre la relación entre Hamilton y Washington”, mencionó por su parte Christopher Jackson, quien interpreta a George Washington en la pieza.

Sobre la universalidad de la historia, Lin-Manuel destacó que de la misma manera que Les Miserables fue escrita en francés y tuvo gran relevancia en audiencias internacionales, espera que esta obra resuene más allá de su país de origen. El escritor que está a solo un Oscar de convertirse en el segundo puertorriqueño en obtener los cuatro premios más importantes del mundo del entretenimiento: Emmy, Grammy, Oscar y Tony, y que continuará disfrutando del éxito de sus obras cuando en el verano del 2021 estrene la versión cinematográfica de su galardonada obra In The Heights, respondió a la interrogante de adaptar Hamilton a un filme: “Es difícil pensar en eso porque estoy muy orgulloso de este proyecto. Es tan raro que una pieza de teatro en la que pasaste de seis a siete años escribiendo, llegue a ser vista por el mundo en una visión cinemática tan increíble, porque esta es una visión cinematográfica de una pieza teatral. Dejemos que el mañana se encargué de mañana”, dijo, compartiendo que se está disfrutando este momento en su prolífera carrera.