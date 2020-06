Reik anticipa más música en lo que queda de año

Si bien la pandemia del COVID-19 ha trastocado los planes de la agrupación musical Reik, las ansias del trío mexicano por lanzar más música en lo que resta del año no han mermado.

Y aunque admitieron que no anticipan lanzar un nuevo álbum este año, la banda mexicana continuará estrenando sencillos musicales antes que finalice el 2020. Apenas la semana pasada, el grupo de música pop, lanzó el tema 'La Bella y la Bestia' junto a la agrupación colombiana Morat. En febrero, por su parte, estrenaron el sencillo 'Si me dices que sí' junto al cantante Camilo y al rapero boricua Farruko.

"Viene mucha música nueva, hemos estado muy productivos aparte de que ya teníamos muchas canciones listas para lanzarse en algún momento simplemente esta situación [de la pandemia] se atravesó, pero los planes son de seguir sacando música", señaló Bibi Marín, integrante de Reik en entrevista con Metro.

Sin embargo, Marín confesó que no esperan lanzar un nuevo disco este año. "No sé si un disco como tal ya que la manera d consumir música y producir música ha cambiado mucho, pero de seguro sí canciones nuevas tal vez incluso un EP", comentó el guitarrista.

Y uno de esos temas que ya tenían listos antes de la pandemia fue precisamente el sencillo de 'La Bella y la Bestia' junto a Morat. Marín contó que no resultó complicado atar ambos estilos musicales y de trabajo entre ambos colectivos ya que gozan de muchas similitudes con el cuarteto colombiano.

" Es una canción que surgió en alguna sesión de composición con Morat y ya la teníamos lista desde hace un montón para lanzarla. Simplemente —como todos sabremos por la situación tuvo que haber cambio de planes.—, pero es una canción que nos representa muy bien a ambas bandas. Es un estilo muy Reik y muy Morat al mismo tiempo y estuvo muy fácil hacer esta canción con ellos", indicó. El músico, asimismo, explicó que acostumbran a realizar sesiones musicales con distintos intérpretes, por lo que adaptarse a otras ideas y conceptos no les pareció muy descabellado ni nuevo.

"La Bella Y La Bestia" es una balada que relata una relación amorosa que, pese al pasar de los años, se ha tornado casi imposible de olvidar.

No cambiaría nada en la trayectoria de Reik

El músico, por su parte, aseguró que luego de 15 años de trayectoria, la agrupación no cambiaría nada del camino que les ha tocado andar.

"Muy seguido me hace la pregunta, de qué le diría yo a mí mismo de hace 15 años cuando íbamos empezando. La verdad es que no mucho. No hay nada que diría yo que pensaría que hubiéramos cambiado porque definitivamente nuestra carrera hubiera tomado otro rumbo. Sí, muchas cosas hubieran sido, pero tambión creo que aunque suene a cliché todo pasa por algo y hemos aprendido bien, hemos trabajado bien y hemos logrado muy buenos resultados", opinó Marín.

El guitarrista también mencionó que el periodo de encierro en medio de la pandemia les ha motivado a reflexionar la manera en que dirigen sus compromisos musicales.

"Te imaginarás que nuestra agenda y nuestro ritmo de vida y de trabajo es súper ajetreado y nos toca andar viajando para arriba y para abajo. Hay mucha ausencia de casa. El estar aquí en casa, aunque sea a la fuerza lo he disfrutado muchísimo. Quisiera,de hecho, que así fuera mucho más la vida habitual. Estamos viendo la manera de que así sea, procurar mucho más descanso y más tiempo en casa", sostuvo.