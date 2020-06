Cinco canciones que denuncian el racismo en Estados Unidos

El discrimen racial en Estados Unidos ha sido retratado y denunciado en un sinnúmero de canciones y temas a lo largo de la historia musical estadounidense. En plena lucha por los derechos civiles en la década del 60, cantantes denunciaban matanzas y las políticas de segregación racial. Luego, a partir de los 80, los reclamos continuaron en contra de la brutalidad policiaca y las políticas de encarcelación masiva. Tras la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió a manos de la Policía, miles de estadounidenses se han lanzado a las calles de distintas ciudades para condenar el discrimen racial y la agresión policiaca.

A continuación te presentamos cinco temas de la música estadounidense que denuncian el discrimen racial y la brutalidad policiaca en Estados Unidos.

N.W.A.- Fuck Da’ Police (1988)

El tema del controversial grupo de rap de Compton, California, se convirtió en un símbolo contra la brutalidad policiaca hacia la comunidad negra en Estados Unidos. La canción también sirvió para denunciar las políticas de encarcelación masiva contra los negros y minorías en los años 80.

Nina Simone, “Mississippi Goddam” (1964)

Más allá de ser una de las cantantes más influyentes del jazz en los ‘60, Nina Simone también usó su voz para criticar el racismo en Estados Unidos. El tema fue una respuesta tras el asesinato de Medgar Evers, un hombre negro, en el estado de Mississippi.



Sam Cooke, “A Change is Gonna Come” (1964)

Luego de que le negaran la entrada a un hotel en Luisiana, Cooke —una de las voces más reconocidas del soul estadounidense— compuso uno de los temas que retrató el racismo que sufrían las personas en Estados Unidos.

Public Enemy, “Fight the Power” (1989)

Sin duda, el emblemático grupo de rap Public Enemy se convirtió en la figura dentro del género de Hip-Hop con temas que reclamaban acción en contra del racismo y en contra de las inequidades sociales en Estados Unidos. La música de Public Enemy también se convirtió en un símbolo de activimos musical desde los 80 y principios de la década del 90 con otros temas como 'Don't Believe the Hype' y 'Rebel without a Pause'.

Kendrick Lamar, “Alright” (2016)

Uno de los temas más significativos sobre el racismo en esta generación, ‘Alright’ es una mezcla de un mensaje de esperanza hacia la comunidad negra y una captura de lo que viven día a día en las calles estadounidenses. La canción provocó controversia entre círculos conservadores en Estados Unidos ya que en la canción el rapero hace referencia a los casos de brutalidad policiaca en Estados Unidos. En su siguiente producción discográfica "Damn.", Kendrick Lamar mantiene la denuncia contra el racismo en temas como 'DNA', en el que incluso hace alusión a la reacción de programas televisivos como Fox News sobre el contenido de la composición de 'Alright'.