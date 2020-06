Camila, sobrevivientes de la industria musical pop

Con unos 15 años de carrera musical en las costillas, el dúo mexicano Camila se consideran de los pocos grupos de música pop que han sobrevivido los constantes cambios de la industria.

"Nos sentimos felices y agradecidos de la oportunidad de seguir motivados haciendo música con tantos cambios que ha habido en la industria y tantos retos que nos han pasado en 15 años. Somos como sobreviviente que seguimos de pie y motivados y con mucha música y muchos años por delante", reflexionó Pablo Hurtado, integrante de Camila en entrevista con Metro.

Mientras que para Mario Domm, quien completa la dupleta con Hurtado, señaló que el grupo ha logrado soportar cambios en la industria como el cambio de formato de disco compacto a streaming y ahora con el efecto de la pandemia en el que la celebración de giras y conciertos han sido detenidos.

"Uno de esos cambios fue el de CD al stream, creo que eso fue uno de los cambios que tuvimos que soportar. Ahora que lo estamos entendiendo un poco más ahora llega este otro cambio donde ya no se puede salir y no puede haber conciertos, igual lo recibimos con la mayor sabiduría posible y con ganas seguir haciendo música de la forma que se pueda", mencionó Domm.

"La música siempre va a estar ahí solo ha cambiado la forma de entregarlo", continuó el compositor.

Pese a que se considera una agrupación que gusta de la evolución constante, Hurtado mencionó que se han mantenido fieles a la esencia y al concepto que vislumbran para Camila. Para Hurtado la música pop que sonaba hace 15 años no es la misma que suena ahora en las ondas radiales y la que las personas acostumbran a oír.

"Somos una banda a la que le gusta evolucionar y a la vez nos gusta ser coherente con lo que queremos decir. No hemos cedido a caer en ciertas cosas a las que nos han invitado y que económicamente podrían sonar atractivas, pero que no van con nosotros. Hemos defendido mucho nuestro estilo. Hemos tratado dentro de él de evolucionar en la forma de decir las cosas en la forma en que sonamos. No nos gusta quedarnos estáticos", mencionó el artista, quienes no quisieron revelar qué ofertas "atractivas" han recibido.

A modo de celebrar su trayectoria, el grupo lanzó el tema 'Luz' en el que buscan transmitir una dosis de positivismo para todas aquellas personas que estén enfrentando situaciones complejas. "Habla de esa oportunidad de ver hacia adelante. Camila ya teníamos tiempo sacando canciones que hablaran de eso de mirar hacia adentro, de buscar esa voz interior y ahora con palabras más fáciles y melodías más simples, creo que 'Luz' refleja el positivismo y esa motivación que sentimos en nuestro corazón", señaló Domm.

Los artistas, asimismo, indicaron que aunque lanzarán temas nuevas este año, no vislumbran sacar un disco nuevo en estos momentos.

"Tenemos varias canciones grabadas y filmadas. Creo que la parte artística de este año está completa. Queremos ahora que dejen hacer conciertos y salir y hacer los estadios que dejamos pendientes. Creo que volver a ver a los ojos a la gente y volver hablar sin una pantalla en medio es algo que queremos tomar cuando se pueda", sostuvo Domm.