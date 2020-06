Black Eyed Peas celebran la cultura latina en su nuevo disco "Translation"

Por más de 20 años, nada ha detenido a los Black Eyed Peas de cocinar melodías que provoquen sacudidas constantes del cuerpo y que sus seguidores tarareen sin parar sus pegajosas rimas.

Y aunque nunca le han temido a merodear en otras corrientes musicales e inyectarle sonidos nuevos a su propuesta, la agrupación ahora emprende un camino en el que rinde tributo a la cultura latina en su nuevo disco "Translation". El disco cuenta con la colaboración de artistas como J Balvin, Nicky Jam, Ozuna, Maluma, Shakira, El Alfa y Becky G.

"Translation se trata de una colaboración cultural y también es una forma de aprender. Está inspirado en los ritmos coloridos y las pistas festivas. Solo queríamos colaborar y hacer nuestra contribución del estilo de los Black Eyed Peas y aprender de estos artistas que nos inspiran y de los cuales somos sus fanáticos también", dijo Apl.de.Ap, integrante de la agrupación.

"Queríamos celebrar a estos artistas vibrantes", disparó en español, por su parte, Taboo, quien es de origen mexicano.

Mientras que el líder del grupo, Will.I.am. soltó que "Translation" cumple con la meta de satisfacer los oídos de todo tipo de público. Desde un afrobeat con Nicky Jam y Tyga en 'Vida Loca', un remeneo intenso con El Alfa en 'No mañana'.

Desde sus respectivos hogares, Metro dialogó con el trío musical sobre la aportación de exponentes latinos y el reggaetón a la música de la agrupación —incluyendo la admiración de Will.I.am hacia Héctor y Tito, Daddy Yankee y Nicky Jam—, las protestas en Estados Unidos y hasta cómo lidiaron con las opiniones que no creían en que podrían lanzar otro disco tras la partida de la cantante Fergie del grupo.

Metro: ¿Cómo fue la experiencia de colaborar con tanto artista boricua y latino en este disco?

Will.I.am: Fue muy bueno tener una fuente de inspiración totalmente distinta. Eso revitaliza y enciende tu fuego. Es eléctrico. Te abre a un mundo nuevo para competir. Es como si fueras un boxeador de pesos medianos y tienes que subir una división de peso, eso te da un espíritu distinto a la hora de pelear. Así se sintió. Teníamos la opción de bajar una división de peso para competir o aumentábamos el peso. Claro y eso significa que tienes que ser más fuerte en tu enfoque, comes distinto y aprendes de las personas con las que compites. Creo que hicimos un gran trabajo con este disco. Mira 'Ritmo' —¡gracias J Balvin!—, mira 'Mamacita' —¡gracias Ozuna!— y ahora la canción con El Alfa…

Taboo: ¡El Alfa!

Will.I.am: El Alfa es una bestia creativa, y con esa canción creo que hemos podido experimentar en cosas realmente alocadas. Y espera a que salga el video con Maluma. Ese video está en otro nivel.

¿Cómo ven el ascenso de tanta figura boricua y latina en géneros como el reggaetón, trap, hip-hop y hasta en música pop?

Will.I.am: Es increíble ver a estos artistas de Colombia, Puerto Rico y República Dominicana y verlos vender a capacidad estadios y coliseos. Ver cuán lejos ha llegado el reggaetón es hermoso. Recuerdo haber escuchado a Héctor y Tito y a El General en Panamá. Es hermoso ver cuán lejos han llegado con todo el trabajo que han hecho con arquitectos del género como Daddy Yankee y Nicky Jam, quienes eran los Cangri a principios del 2000. Ahora mismo estos artistas son la música popular y estamos orgullosos de poder contribuir a su sonido y añadir nuestra aportación como Black Eyed Peas.

Lo que ha hecho el reggaetón es otra cosa. Por eso los reconozco. Y todas las oportunidades que han creado para los latinos y cómo inspiran a otras personas como nosotros a hacer un disco completo como inspiración. Es histórico lo que Daddy Yankee y los otros han creado.

Apl.de.Ap: Es una cultura muy orgullosa de sus raíces. Y no han cambiado para insertarse al mercado estadounidense. Dicen 'voy a cantar en español y así será'. Puedo sentir ese orgullo por la cultura.

¿Qué opinan de todo lo que está pasando en Estados Unidos con relación a las protestas tras la muerte de George Floyd y en contra del discrimen racial?

Will.I.am: Lamentablemente, esto pasa desde mi niñez. Le pasó a mis tíos, a mi madre, a mi abuela, a la abuela de mi abuela y así. El discrimen racial antes era peor que ahora. ¡Aquí va por el progreso! Pero estamos aquí en el 2020 y todavía tenemos varias cosas por resolver. Y empieza con las personas que patrullan nuestras calles y comunidades.

¿Cómo es que tenemos grupos de odio en la Policía? Entiendo que a lo mejor no todo el mundo va a amar a todo el mundo, pero debe haber un protocolo en el que policías que odien a las personas negras no deben estar patrullando comunidades negras. ¿Me entiendes? ¿Qué tal si arreglamos eso? Debe haber alguna manera de saber quién odia a quién. Si el maldito Google puede descubrir qué yo busqué hoy y luego me da un anuncio y si Facebook sabe qué busqué y me ofrece anuncios, estoy bien seguro que la Policía puede saber si sus oficiales odian a los negros o a los latinos. Y en ese sentido, no pongas a esos cabrones en nuestro vecindario.

Segundo, debemos invertir en nuestras comunidades para que los niños no tengan que recurrir al crimen. Deben haber programas de música en nuestras comunidades debe haber ciencia, computadoras, robótica. Sabemos que el mundo es súper tecnológico para el futuro, ¿estamos preparando a nuestros jóvenes para eso?

Lo que pasó durante las marchas, fuimos al espacio durante las marchas. Mandamos un cohete al espacio. Elon Musk mandó un grupo de gente a la Estación Espacial Internacional. ¿A alguien le importó? ¡No! Nuestras comunidades han sido aterrorizadas. ¿Por qué los negros y latinos no fueron parte de ese logro de la humanidad? Porque no fuimos educados al punto de que seamos inspirados por eso. Deberíamos, pero estamos enfocados en hacer cosas básicas como sobrevivir.

Tras la partida de Fergie y el diagnóstico de cáncer de Taboo, ustedes han pasado por muchas situaciones difíciles en los últimos 10 años. ¿Qué ha cambiado entre ustedes?

Taboo: Lo que ha cambiado es que volvimos a ser un trío que empezamos como un trío. Hemos evolucionado como artistas, pero también como personas que tienen una plataforma para crear a nuevos artistas como J Rey Soul. Así que en este estado no solo podemos lanzar un álbum tan hermoso como "Translation" con todos estos artistas ya establecidos también damos comienzo a una nueva artista que es parte de nuestra familia.

Will.I.am: Nada ha cambiado, somos los mismos hambrientos, sencillos, estudiantes y fanáticos de la música. Ahora mismo es el capítulo más emocionante de nuestras carreras…

[Will.I.am cuenta que desde sus comienzos en el 1997 han podido lograr todas las metas que se propusieron incluyendo alcanzar la cima a mediados de la década del 2000 hasta el 2011 con éxitos como 'I Gotta Feeling' y 'My Humps'].

Luego de todo eso cogimos un descanso. A Taboo le dio cáncer, pero ganó esa batalla. Luego nos convertimos en un trio [tras la salida de Fergie] y nadie pensó que podíamos tener éxito de nuevo. Decían 'Black Eyed Peas son grandes como cuarteto, pero como trío no van a llegar a estar en los primeros 40 de la radio y ya están sobre los 40 años de edad. No creo que ustedes puedan de nuevo'. Y eso me molestó. ¡Nosotros escribimos todas las malditas canciones! [se ríe] Así que teníamos que probarles que estaban mal.