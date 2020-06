Modesto Lacén: por más visibilidad de rostros negros en el cine y teatro

En su camino hacia las tablas teatrales, se topó en varias ocasiones con comentarios que vaticinaban trabas en el mundo de la actuación sólo por su color de piel. Modesto Lacén recuerda haber escuchado que para lograr roles protagónicos en obras en la universidad tendría que trabajar “el doble” porque “como persona negra no vas a conseguir trabajo”.

También rememoró que alguna vez le dijeron que en la Universidad de Puerto Rico (UPR) no daban papeles de actuación a personas negras. Sin duda, fue una colisión de dos mundos. El suyo —una crianza basada en respeto y de orgullo por la negritud— y el otro, que mantenía segmentado los roles que hace una persona blanca y cuáles puede interpretar una persona negra.

“Me encuentro con eso que no viene de mí. Yo no vengo con esa mentalidad, pero sí el mundo, la sociedad, te va diciendo lo que se supone que una persona negra haga en el mundo de la actuación”, señaló el actor en entrevista con Metro.

Pero al llegar a la UPR interpretó de todo; desde clásicos, musicales, obras experimentales, en fin, recorrió las tablas del teatro una y otra vez. Sin embargo, no fue hasta que llegó al mundo laboral en que esas miradas punzantes y murmullos racistas reaparecieron.

“Aquí en Puerto Rico sé que era la persona escogida para un comercial y el cliente no quería una persona negra, de una marca de carro”, contó Lacén, quien prefirió no revelar la marca.

En Estados Unidos volvió a mirar de frente al racismo y chocar con el estereotipo de una persona latina en Estados Unidos.

“Traté de audicionar para algunas obras de Broadway donde hablaban de un personaje latino, pero como yo soy visiblemente negro, no encajo en esa visión de mundo que las personas en Estados Unidos tienen del hombre latino. Piensan en personas como Marc Anthony o JLo, pero no piensan en personas como yo, que somos latinos igual que ellos”, comentó el actor de 43 años. Y en Estados Unidos, no faltaba que le ofrecieran roles estereotipados en el que interpretaría a una persona “del barrio, el gueto, del matón, del disfuncional”.

Sin embargo, el actor reconoció que en Estados Unidos se da una apertura a que se interpreten papeles sin importar el color. En años recientes, según Lacén, obras como Hamilton —del dramaturgo puertorriqueño Lin-Manuel Miranda— y la próxima adaptación de Macbeth —estelarizada por Denzel Washington— personas negras y minorías dan vida a personajes tradicionalmente interpretados por personas blancas. “Me encantaría ser el hijo de Johanna Rosaly o de Jacobo Morales sin explicación. Soy el hijo de él y ya. Ese tipo de cosas que hace el teatro en Estados Unidos podemos hacerlo aquí en nuestro país”, señaló.

Incluso, contó que en Puerto Rico tuvo una experiencia reciente en el que fue escogido para hacer un papel que tradicionalmente es interpretado por personas blancas en la obra Los Vecinos de Arriba —de Omar Torres Molina. Su rol en la obra, contó Lacén, fue por sus méritos y no por cumplir con una ‘cuota’.

Y aunque reconoció que las producciones cinematográficas locales están visibilizando rostros negros, Lacén argumentó que es necesario que la representatividad aumente.

“El cine puertorriqueño, si vemos la cantidad de películas que se han hecho, sí ha habido participación de actores negros. Yo he participado en varias películas, pero el actor negro sigue siendo de reparto. No es protagonista”, mencionó.