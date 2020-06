Maripily sufre lesión en "Guerreros 2020" a días de empezar

View this post on Instagram

¿Cuál debería quedarse? La boricua se ausenta motivo de una lesión, hasta el momento no sabemos si será eliminada del programa . Por su parte la bailarina Jenny da lo mejor de si para asegurar su estadía en la competencia . . . . #TEAMCOBRAS #yosoycobra #eeg #exactlon #mqb #univision #televisa #farandula #chismes #estoesguerra #guerrerosmx