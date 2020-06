Ivonne Solla: “Si alguien quería rechazarme tenía que enfrentarlo”

En sus comienzos, no faltaba uno que otro comentario que hiciera referencia a su color de piel. “La negrita fina”, oyó decir alguna vez en sus tiempos de juventud. La periodista y presentadora ancla de Telemundo, Ivonne Solla, contó que tuvo un encuentro con comentarios racistas en su etapa universitaria y en momentos en que buscaba seguir escalando posiciones en el mundo de las comunicaciones.

“Cuando solicité para televisión trabajaba en una agencia de noticias y una compañera me advierte ‘¿qué tú vas para una entrevista en televisión para deportes? No te crees muchas ilusiones: eres mujer y negra, no te van a coger’. La realidad es que su comentario era realista, no me había mirado en el espejo bajo la lupa de los colores”, dijo Solla en entrevista con Metro.

“Mi madre siempre me planteaba que no permitiera que nadie limitara mis aspiraciones, que si alguien quería rechazarme tenía que enfrentarlo”, relató.

La veterana comunicadora, asimismo, reconoció que recientemente cuando mostró su cabello ensortijado en plena televisión provocó un impacto en la teleaudiencia. Confesó que ha tenido la oportunidad de leer comentarios positivos en su gran mayoría sobre tal expresión mediante su cabello.

“Claro, todavía me encuentro con personas y me dicen ‘¿cuándo vas a salir de nuevo con el blower?’ Yo les contesto llanamente ‘yo soy negra y mi pelo es rizo y es que me encanta”, señaló Solla.

Por su parte, aunque catalogó que hay una disparidad en la representatividad de rostros negros en los medios de comunicación, sostuvo que es necesario ampliar la diversidad en todos los aspectos de la sociedad. “Todo el mundo tiene que estar representado; que un niño o una niña puede ver a una persona cómo él o como ella en el medio de comunicación”, agregó.

Asimismo, Solla mostró optimismo con la manera en que muchas personas jóvenes han buscado ponerle freno al racismo. “Nuestra juventud creo que no lleva esa lastre del racismo. Creo que nuestra juventud abraza la diversidad. Uno lo ve en los grupos, en sus maneras de manifestarse, en su forma de vestirse y me da mucha esperanza y sus posturas en torno a situaciones como el racismo”, indicó.

Para la comunicadora, las personas racistas son las que tienen el deber de desprenderse de esas conductas y mencionó que las personas tienen que seguir insistiendo en la obtención de oportunidades.

“La persona que tiene ese lastre del racismo tendrá que enfrentarse consigo mismo, pero no porque tú tuviste el temor de no aspirar a lo que quieras lograr en la vida”, mencionó.