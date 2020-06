Víctor Manuelle lanza segunda versión de tema dedicado a su padre

Para el cantante Víctor Manuelle la música y el trabajo en ocasiones pueden esperar. El cariño familiar, en cambio, es urgente y debe ser atendido cuanto antes.

Y es que a unos cinco años del lanzamiento del tema 'Algo le pasa a mi héroe' —el que dedicó a su padre quien falleció a causa de la enfermedad de Alzheimer— el cantante boricua reconoció que posponer encuentros familiares ya no deben ser considerados una opción. Y como una especie de reafirmación a ese proceso, el cantante decidió relanzar el tema 'Algo le pasa a mi héroe' para conmemorar el Día de los Padres y el cumpleaños de su padre, el cual celebró el pasado 1 de junio. En esta ocasión, Víctor Manuelle contó con la participación de Noel Schajris, Gilberto Santa Rosa, Kany García, Tommy Torres y Pedro Capó.

"Siempre tuve claro que el trabajo no es lo más importante, que la familia es lo más importante. Pero sí, situaciones como la de mi papá y esto de la pandemia sí me han enseñado a no posponer planes", señaló el 'Sonero de la Juventud' en entrevista con Metro. El progenitor de Víctor Manuelle falleció en 2018.

Y con eso en mente, fue apenas hace unos días en que Víctor Manuelle no titubeó y se dispuso trabajar nuevamente este tema junto a estas figuras para obsequiarle un regalo nuevamente a los padres. En su origen, el tema lo utilizó como un desahogo sobre las vivencias que tuvo con su padre. Tras unos cinco años, pudo observar que el tema ha tomado otros matices en donde otras personas se pueden relacionar y cómo ven a sus padres y madres deteriorándose con distintas condiciones de salud o simplemente por el pasar de los años.

"Hay un sinnúmero de héroes. Todo el mundo tiene su héroe que ha sido el que dio todo por él. Y que la canción no solamente se refiere al Alzheimer, pero todo el mundo, como yo la relacioné con mi papá para el Alzheimer, pero todos tenemos un papá que se está deteriorando por una enfermedad o que los años le van cayendo encima", dijo.

Por su parte, el proceso de volver a grabar el tema también contó con la reacción de sus colegas artistas y cómo estos se adaptaron a la interpretación del tema. Víctor Manuelle expuso que, durante la grabación, recibió llamadas de Capó y de García, quienes le confesaron que en ocasiones detuvieron la grabación porque se les hacía un nudo en la garganta.

"La parte más linda o que más me conmovió es escuchar un tema que jamás penaste que lo ibas a escuchar en la voz de esos compañeros. Cuando salen cada uno de ellos se me erizaba la piel, literal", comentó.

El video —que estrena mañana en todos los canales locales a las 10:30 p.m.— captura a Víctor Manuelle en un almacén de televisores donde poco a poco se van encendiendo con las imágenes de cada unos de los cantantes que participaron en la grabación mientras acompañan al intérprete.

"Me fui a un estudio y simulamos un almacén de televisores viejos de los 70 porque nuestro recuerdos son esas imágenes como esa película y esos televisores se van encendiendo. Es como esa mente de esa persona que va deteriorándose sus recuerdos y que llegan de vez en cuando", explicó.

Mientras tanto, el cantante sostuvo que el periodo de cuarentena también ha podido trabajar con un nuevo material artístico y anticipó que este año podría lanzar varios sencillos. Asimismo, expuso que a finales de año o a principios de 2021 podría lanzar un álbum nuevo.