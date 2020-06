Ex reina de belleza tras amputación de pierna: "No he llorado ni un segundo"

La presentadora y Miss Colombia 2011, Daniela Álvarez, aseguró a través de las redes sociales que no ha llorado "ni un segundo" luego que le amputaran una pierna el pasado fin de semana por mala circulación.

"Con mis dos hombres favoritos en el mundo que me ayudan a recuperarme día a día con su amor y compañía @rickialvarezv @alvarezcamera !!! Faltó mi @lenard.vanderaa ❤️❤️❤️ Aquí voy mi gente linda, mi tercer día de recuperación, no he llorado ni un segundo (creo que solo una vez y fue por el dolor tras la cirugía ) yo estoy feliz de estar en este mundo para disfrutar de la vida y de ustedes" (sic.), escribió Miss Colombia 2011 en unas fotos, donde aparece con su hermano y padre.

Las muestras de apoyo para Daniela se han hecho mundiales a través de las redes sociales luego de darse a conocer la noticia.

Álvarez, de 32 años, había asegurado que luego de días hospitalizada, los médicos le amputarían su pierna izquierda por mala circulación.

La beldad colombiana representó a su país en Miss Universo 2012, realizado en la ciudad de Las Vegas, Nevada.