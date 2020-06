Regresa Alhanna Real con "Sin ti" tras tomar descanso por la pandemia

Luego de tomarse un tiempo debido a la pandemia del COVID-19, la joven intérprete Alhanna Real regresa a la escena musical con el sencillo “Sin ti”.

“Sin ti”, disponible en todas las plataformas digitales es una composición de John James y una producción musical de Kaldtronik y Maelo. El vídeo producido por Jonathan Figueroa Mass para Fmedia Entertainment fue filmado en los hermosos paisajes de la Hacienda Lealtad en Lares.

“Me siento feliz, estoy comenzando una nueva etapa en mi carrera en la cual me siento más preparada. Estos meses de confinamiento me han servido para dedicarle tiempo a mi preparación artística a todos los niveles. Ha sido un proceso de gran crecimiento para mi en todos los sentidos. Este tema con el que regresamos me gusta mucho y se que al público también le va a gustar”, dijo la joven exponente del género urbano.

En su nuevo sencillo, Alhanna le canta a una relación de amor que concluye y representa un reto personal para una mujer que aunque se queda sin su amor, decide que es más importante amarse ella misma a que otros la amen.

Alhanna Real lanza su sencillo "Sin ti"