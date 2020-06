Bad Bunny rompe el silencio con canción sobre el movimiento antirracista

Tras estar fuera de las redes sociales y palestra pública desde el 19 de mayo, el cantante urbano Bad Bunny rompió el silencio con una entrevista que ofreció en exclusiva a la revista TIME.

En esa entrevista a través de correos electrónicos, el artista compartió una canción titulada Perdonen, la cual copiaron íntegra.

“Hay muchas formas simples pero poderosas de ayudar, como enseñar, educar a su comunidad, su familia, sus amigos”, dijo a TIME.

Añadió que “en este momento, estamos trabajando en dónde contribuir de manera seria, económica y humana, utilizando los recursos que tenemos para apoyar y de alguna manera ser parte del movimiento #BlackLivesMatter”.

Reveló que permanece en Puerto Rico fuera de las redes sociales y alejado del celular.

“Quiero profundizar y ver de qué manera puedo servir, cómo puedo apoyar la lucha contra un monstruo sistemático que ha estado [alrededor] durante siglos. Es un problema que quizás no se haya resuelto cuando muera, pero al menos sabré que he contribuido con algo para las generaciones futuras que, con fe, disfrutarán de libertad y justicia”, manifestó.

A continuación, compartimos la canción que reveló TIME.

Canción PERDONEN

Perdonen mi silencio

pero ni estoy creyendo lo que pasa,

quizás es porque solo veo corazones mas me ensañaron en mi casa,

que todos somos iguales sin importar la raza, religión, apellido;

que a un hermano, se le abraza.

LES JURO que no me siento bien, ni bien me puedo expresar,

les juro que me duele y me duele hasta pensar.

Que hoy aun por el color de piel de alguien, ¿lo puedan matar?

EN UN MUNDO ASÍ, YO TAMPOCO PUEDO RESPIRAR

F–K DONALD TRUMP!

PRESIDENTE DEL RACISMO,

TU ODIO Y TIRANÍA,

ESO SÍ ES TERRORISMO.

QUE LA LUCHA NO PARE,

QUE NADIE BAJE SU PUÑO,

QUE SEPAN QUE ESTAMOS EN CASA,

QUE ESTE ES NUESTRO TERRUÑO.

Recuerdo; al niño que tenia “pelo malo” le decían,

igual que a mis vecinitos negros, y ellos también se lo creían.

malo? malo es aquel que piensa eso todavía,

SIN SABER QUE POR SUS VENAS CORRE LA MISMA SANGRE QUE LA MÍA.

¿Quién te enseñó a ser así?

¿Por qué no quieres cambiar?

quizás ES CULPA DE LA PRENSA POR NUNCA DECIR LA VERDAD,

O LAS CLASES DE HISTORIA QUE NO CUENTAN LA REALIDAD,

Y MUESTRAN A LOS NEGROS DE ESCLAVOS CON TANTA NORMALIDAD,

Y DESCUBRIMIENTO LE LLAMARON, A LA BRUTALIDAD.

DE ASESINAR Y DE HUMILLAR A LOS DE OTRO COLOR,

QUE 500 AÑOS DESPUÉS,

SIGUE ARRASTRANDO EL DOLOR.

EL ODIO NO MATA AL ODIO, ESO LO HACE PEOR.

PERO EN UN MUNDO ASÍ, ¿QUIÉN QUIERE DAR SU AMOR?

SI FUERA POR MÍ, NADA DE ESTO PASARA,

SI FUERA POR MÍ, NADA DE ESTO EXISTIERA.

NADIE CONOCE A NADIE POR MIRARLO A LA CARA,

NADIE CONOCE A NADIE POR COMO SE MIRA POR FUERA.

PERDONEN QUE MI FURIA HOY SEA SILENTE.

PERDONENME POR HOY SENTIRME IMPOTENTE,

LES JURO QUE LES AMO Y SIEMPRE ESTARÉ CON MI GENTE

PERO QUE USTEDES SIEMPRE LUCHEN ESO ES LO IMPORTANTE.

¡¡NUNCA ESPEREN POR ARTISTAS, NI POR HÉROES FICTICIOS, USTEDES SON QUIENES TIENEN EL PODER!! ENSEÑALE A TU HIJO, A TU HIJA, A RESPETAR Y AMAR SIN IMPORTAR EL COLOR DE PIEL, EDUCA A QUIENES PARECEN NO SABER SOBRE LA HISTORIA DE SUFRIMIENTO Y LUCHA QUE HA TENIDO LA GENTE NEGRA, SOBRE LAS INJUSTICIAS CON LAS QUE CARGAMOS POR SIGLOS. TAL VEZ HOY NO CAMBIEMOS EL MUNDO, PERO MAÑANA HAREMOS LA DIFERENCIA.

#BLACKLIVESMATTER

La última publicación de Bad Bunny fue el pasado 19 de mayo, cuando se despidió de sus seguidores. George Floyd falleció el 25 de mayo.