Daniel El Travieso alcanza tres mil millones de vistas en su canal de YouTube

Agradecido y sumamente feliz por el apoyo de sus fans, el comediante y cantante puertorriqueño Daniel El Travieso está de celebración porque ha alcanzado 3 billones de visitas en su canal de YouTube, Daniel El Travieso Videos.

El famoso influencer boricua de fama internacional, que disfruta del cariño del público tanto en su país natal Puerto Rico como en diferentes regiones de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, cuenta con unas 3,209,764,920 de visitas en su canal de videos de comedia en YouTube, en un periodo de tan sólo 3 años.

Daniel El Travieso cuenta en su canal con una fanaticada fiel y activa que asciende a 8,749,876 de suscriptores, quienes disfrutan de sus diversas propuestas de comedia, divertidas e innovadoras. Los países que encabezan la lista de la comunidad de seguidores de Daniel el Travieso son: México, Argentina, Colombia, República Dominicana, Chile, Estados Unidos, Ecuador, Puerto Rico, España, Perú, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Uruguay, El Salvador, Panamá, Guatemala y Nicaragua. Además, su arte deleita a muchos en Bolivia, Paraguay, Brasil e Italia, entre otros lugares.

Acerca de este gran logro en su carrera profesional, Daniel expresa: "Me siento muy agradecido con el público; desde mi gente de Puerto Rico hasta mis Traviesos y Traviesas en los diversos países a los que he llegado a través de la comedia. Estoy sumamente feliz y honrado por el cariño y apoyo que me han brindado durante estos años. La comedia para mí es una forma de llevarle alegría a la gente. Así que me da una satisfacción muy grande saber que mi trabajo les hace sonreír y pasar un buen momento en familia".

Además de su canal de comedia, Daniel El Travieso Videos, el también intérprete y cantante posee en dicha plataforma otro canal, Daniel El Travieso Música, donde produce videos oficiales de sus éxitos musicales y el mismo cuenta con sobre 1,532,679 de seguidores. Incluso, el viernes 26 de junio, Daniel le dará una sorpresa a sus fans al presentar el estreno de su próximo sencillo musical titulado "Viviendo". El cantante puertorriqueño le ofrecerá a sus seguidores la oportunidad de realizar un divertido #duetchallenge, con el hashtag #viviendotravieso, con su nuevo tema a través de TikTok, donde el ganador colaborará en una versión del tema. Para participar accede a la cuenta oficial de Daniel El Travieso, @Traviesotiktok.