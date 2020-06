Ofrecen concierto en burbujas para proteger a espectadores durante la pandemia

Con el fin de buscar maneras ingeniosas de cantarle a su fanaticada en medio de la pandemia de COVID-19, una banda estadounidense ofreció un concierto en el que tanto los músicos como la los espectadores estuvieron en burbujas.

Resulta que, la banda musical “The Flaming Lips”, –oriunda de Oklahoma— utilizó el concepto durante una aparición en el programa Late Show with Stephen Colbert.

Giant bubbles keep @theflaminglips at a safe social distance for this performance of “Race For the Prize” #PlayAtHome pic.twitter.com/kJfZch8uQz

— A Late Show (@colbertlateshow) June 11, 2020