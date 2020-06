Estallan contra nueva organización de Miss Colombia por no aceptar mujeres trans

View this post on Instagram

Siento una enorme tristeza. Las cadenas mentales de @missuniversecolombiaorg lo único que hacen es quitarles a ellos mismos como organización la oportunidad de que mujeres maravillosas engrandezcan y enorgullezcan a ese maravilloso país. La decisión tomada por la organización de #missuniversecolombia es un reflejo de su propia ignorancia. Ánimo hermanas estoy con vosotras, no dudéis nunca de vuestra belleza, vuestra inteligencia, nuestros derechos son los mismos que los de cualquier otra mujer, lucharlo, yo estaré cerca. ✊🏽❤️