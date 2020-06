Director de una revista renuncia tras foto donde aparece disfrazado de puertorriqueño

Nueva York – El director editorial de la revista Bon Appetit, Adam Rapoport, renunció tras publicarse en redes sociales una fotografía en la que se le ve con un disfraz estereotípico puertorriqueño.

Empleados de la revista lo criticaron luego que la foto donde salen él y su esposa circuló en Twitter. Ese tuit tenía una captura de pantalla de una foto subida en 2003 a Instagram donde se ven los dos disfrazados. En la captura de pantalla, la esposa escribió el hashtag “boricua” y le decía “papi” a Rapoport. Él lucía en el cuello una pesada cadena, un pañuelo para el cabello y una gorra de béisbol. La cuenta de la esposa es privada.

I do not know why Adam Rapoport simply doesn’t write about Puerto Rican food for @bonappetit himself!!! https://t.co/rW0k5tjMoS pic.twitter.com/odZnFLz2gd

— chez tammie (@tammieetc) June 8, 2020