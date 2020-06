Aracely Arámbula cuenta cómo se enamoró de Luis Miguel y cómo abandonó su carrera por él

Aracely Arámbula es una de las actrices más cotizadas en Latinoamérica, terminando hace poco la transmisión de La Doña 2 por Telemundo, arrasando con la mayor audiencia. Pero hubo una época en la que sencillamente decidió retirarse de la música y de las pantallas por amor a Luis Miguel.

Así lo confesó en una entrevista que concedió a Suelta La Sopa hace un par de años, en la que habló sobre cómo transcurrió el romance con Luis Miguel y cómo se sintió en esa época en la que se entregó al amor y al deseo de formar una familia.

El romance de Aracely Arámbula con Luis Miguel

"Yo decidí hacer una pausa porque era tiempo para mí, ya tenía mucho tiempo sin parar, de una novela a otra, haciendo obras de teatro, realmente no me había dado tiempo para lo que es importante que sueñas, que es tener una familia", manifestó la protagonista de historias emblemáticas como Las vías del amor y Abrázame muy fuerte.

"Y en ese momento dije, bueno, voy a parar porque llegó el momento enamorarme profundamente y de dejar todo. Claro que fue un momento difícil porque de la persona que yo me enamoré, que fue una cosa de la vida, así sucedió, ni lo busqué ni lo buscó, son cuestiones del destino y cuestiones de vida porque tengo dos hijos. Nunca te vas a imaginar, nunca vas a programar 'voy a tener dos hijos', no pasa eso", comentó sobre cómo surgió el romance con el 'Sol de México'.

Aunque en la actualidad ambos artistas no se comunican demasiado, Aracely recuerda que vivió cosas hermosas con Luis Miguel, a pesar del asedio de la prensa con su noviazgo: "Las cosas se dan, fueron momentos muy hermosos y muy especiales (…) dejé la música justamente porque lanzamos el disco, iba a todos los programas pero me atacaban un poco porque todo el tiempo querían hacer parodias de la relación y cosas de la relación y no me gustaba eso, porque yo estaba sacando un disco y parecía que ellos solo querían hablar del romance, entiendo que es lo que es vendía a ellos".

Al preguntarle sobre si 'vivió el amor de su vida' con Luis Miguel, respondió: "Por supuesto, cómo no vivir el amor de mi vida si tengo dos hijos maravillosos (…) y me dicen pero es que es una verdadera historia de amor, nunca me lo hubiera imaginado y les digo no, yo lo sé. Si yo escribiera esta historia sería un éxito porque fue muy hermoso, fue muy único".

"Es una historia que guardo con mucho amor, con mucho corazón, que quiero contárselas a mis hijos detalle a detalle cuando ellos tengan la edad y la madurez suficiente para entender lo que es el amor", enfatizó.

