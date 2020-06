Rafa Pabón estrena tema contra el discrimen racial

El exponente urbano Rafa Pabön lanzó hoy el tema "Sin Aire" para expresarse en contra de la brutalidad policiaca.

El tema está inspirado en las protestas, discriminen racial y el abuso a manos de la policía que continua sufriendo las comunidad negra.

El video dirigido por Joshua Burgos fue grabado el pasado viernes 5 de junio en el sector de Condado en San Juan, Puerto Rico. El videoclip contiene imágenes del intérprete en el piso mientras un policía le pone la rodilla al cuello, intercalado con imágenes de la brutalidad policiaca sufrida por George Floyd, Michael Brown, Freddy Gray y Eric Garner.

“Es importante que nos movilicemos y alcemos nuestra voz. No podemos normalizar este tipo de situación. El racismo es inhumano y yo nunca lo entenderé. Haciendo lo que mejor hago contribuye a luchar contra el racismo institucional, es por esto que hice “Sin Aire”. Todavía queda mucho por hacer, Floyd es uno de muchos casos, no podemos parar de luchar por la justicia,” expresó Rafa Pabön.

Esta no es la primera vez que Pabön canaliza su frustración contra la injusticia social a través de su música. El artista urbano alzó su voz durante el verano del 2019 a través de la canción de protesta “Mano Arriba” inspirada en las protestas en Puerto Rico demandando la renuncia del ex-Gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló.

Pabön explicó que “como artistas tenemos que sentir y ser solidarios. Tenemos que crecer como seres humanos y no dejar que el racismo, discriminen y la brutalidad policiaca continue hoy día”.

La lírica de “Sin Aire” esta cargada de conciencia social y racial: “Mientras no haya justicia la ley nunca tendrá peso. Sin Justicia no hay ley. Cero tolerancia. No tengo tranquilidad mientras no exista la equidad”, expresa Rafa Pabön en “Sin Aire”.

Vea el video aquí: