Serie sobre Michael Jordan y películas de Disney entre programación de ABC Puerto Rico

El canal ABC Puerto Rico anunció nueva programación durante su propuesta para la temporada de verano, la misma incluye el estreno de la histórica miniserie documental The Last Dance, populares películas de Disney, “game shows” con las celebridades del momento, y más.

“El momento histórico que estamos viviendo ha provocado que las familias compartan más en sus casas y que busquen fuentes de entretenimiento que puedan disfrutar a la vez. En ABC Puerto Rico hemos diseñado la programación de verano para entretener y mejorar la calidad de toda la familia, en conjunto, con entretenimiento de primera, variado y divertido”, dijo Pedro Rúa-Jovet, gerente general de Telecinco, casa matriz de ABC Puerto Rico.

El ejecutivo recalcó además que la agenda de verano de ABC Puerto Rico se remonta a la tradición de vacaciones de verano del mundo del entretenimiento, en donde históricamente el contenido se centra más en la actitud de diversión sano y apto para todos en la familia, hecho para disfrutar juntos. “Tal vez no podamos irnos de vacaciones como tal, como es la costumbre de verano para muchos, pero las familias pueden contar con ABC Puerto Rico para despejar la mente un poco de la situación y pasarla bien juntos”, comentó.

Algunos programas que se destacan en la programación de verano de ABC Puerto Rico es el especial The Wonderful World of Disney y las películas de Disney y Marvel como “Moana”, “Thor: Dark World y “Big Hero Six”, entre otras.

Dentro del ofrecimiento de este verano se encuentra la histórica y más comentada miniserie documental The Last Dance, la cual narra recuenta las incidencias y controversias de la última temporada de la dinastía del astro del baloncesto, Michael Jordan y su equipo, los Chicago Bulls. Este documental viene atado a un programa local de ABC Puerto Rico: “Mas Allá de The Last Dance” con la reconocida analista deportiva Natalia Meléndez.

La acción sigue con la más reciente temporada de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., serie en su última y más dramática temporada, complementa y expande el universo de los superhéroes de Marvel, de cara a nuevos estrenos cinematográficos de Marvel en el 2020.

Para elevar el elemento de entretenimiento, ABC Puerto Rico transmitirá una nueva cepa de innovadores “game shows”, como Don’t producido por Ryan Reynolds. Además de nuevas y divertidas ediciones de Who Wants to be a Millionaire y Celebrity Family Feud, también llegan a la pantalla chica programas de juegos como Holey Moley (competencia de mini golf como nunca antes visto), To Tell the Truth (los grandes de Hollywood adivinan si los concursantes dicen la verdad o no), Press Your Luck (un juego de inteligencia, ingenio y estrategia con grandes sorpresas), y Match Game (un clásico juego de llena-el-blanco en donde los concursantes intentan igualar las contestaciones de las celebridades). La propuesta se suma a la programación local de ABC Puerto Rico.

Serie sobre Michael Jordan y películas de Disney entre programación de ABC Puerto Rico

“Además de películas, aventura, acción, deportes, juegos tenemos programación especial sorpresa que pronto lanzaremos. Estamos entusiasmados y confiados con la variedad de programación y calidad de nuestros ofrecimientos para las familias puertorriqueñas durante este verano”, dijo Rúa-Jovet.

La programación de verano de ABC Puerto Rico ya comenzó. Pendiente a las redes sociales del canal para actualizaciones de horarios y más. ABC Puerto Rico, junto a WORA-TV y Canal 24 horas, son propiedad de Telecinco Inc., empresa con más de 60 años en la isla. Sintoniza ABC Puerto Rico por el canal 15 de Liberty, 20 en Dish, 172 en DirecTV y el 5.1 por antena.

Te podría interesar: