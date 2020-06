Gabrielle Union presenta queja contra “America’s Got Talent”

Gabrielle Union presentó una queja el jueves con ante el estado de California contra NBC y los productores de “America’s Got Talent”, en el avance más reciente de sus acusaciones sobre que fue despedida por oponerse a un ambiente que toleraba el racismo en el estudio.

La queja presentada ante el Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda señala que Union fue acosada y discriminada por su raza, además de que experimentó represalias por reportar estos problemas.

El documento enumera incidentes previamente reportados que Union, quien es negra, supuestamente como la aceptación de chistes y comentarios racistas en el programa de parte de jueces, y cita críticas que recibió sobre su cabello durante las grabaciones.

“Union, una mujer negra, fue señalada por su apariencia física y discriminada por NBC por el hecho de que su cabello no encajaba con la imagen que aparentemente buscaba proyectar NBC a la audiencia de AGT”, señala la queja, que agrega que un ejecutivo del canal y un productor del programa “le informaron al mánager de Union que su cabello era ‘demasiado rebelde’ y necesitaba ser ‘aclarado’”.

La queja también contiene nuevas acusaciones sobe que el presidente de NBC Entertainment Paul Telegdy llamó a los agentes de Union para hacer amenazas no especificadas, compartió información confidencial sobre la controversia con celebridades que el programa buscaba contratar y buscó menoscabar una investigación sobre las quejas de Union.

Esa investigación externa encargada por el canal y los productores, cuyos resultados fueron anunciados la semana pasada, encontró que las acusaciones de Union eran infundadas, y no tuvieron peso en la decisión de despedirla como juez. La revisión reconoció áreas no especificadas “en las que los procesos para presentar reportes podrían mejorar”.

Se solicitaron comentarios al canal sobre la queja estatal sin recibir una respuesta.

El abogado de Union, Bryan Freedman, dice que el “hostigamiento racial” que sufrió Union contrasta con las declaraciones recientes del canal sobre su indignación por el racismo y su apoyo al movimiento Black Lives Matter.

“Cuando Gabrielle Union informó a NBC de una conducta ofensiva racialmente durante la grabación de America’s Got Talent, NBC no la ‘apoyó’ en su ‘indignación contra actos de racismo’”, dijo Freedman en un comunicado. “En cambio a NBC no le importó investigar rápidamente las quejas de la señorita Union, ni siquiera pidió que recursos humanos HR que se involucrara. En cambio NBC se puso en su contra y dirigió su ‘indignación’ contra la señorita Union por exponer la conducta racialmente ofensiva que experimentó”.

Union, es conocida por sus papeles en “Bring It On” (“Triunfos robados”) y “Bad Boys II” (“Dos policías rebeldes 2”), formó parte del show de talento por una temporada hasta que ella y su colega juez Julianne Hough fueron despedidas.