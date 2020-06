Roselyn Sánchez cumple su sueño de dirigir un filme

Tras varios años deseosa de dirigir su propio proyecto fílmico, la actriz boricua Roselyn Sánchez decidió soltar el miedo y liberar su agenda para así iniciar a contar historias detrás del lente.

Su primer proyecto es el cortometraje "Satos" el cual estrenará este mañana jueves a las 9:00 p.m. en Mega TV, en el que además escribió el guión y interpreta el rol de 'Carolina Morel'.

Luego de varios años pulseando con la idea de dirigir, Sánchez confesó que finalmente se presentó el proyecto ideal para lanzarse."Yo llevaba tiempo con el deseo, la inquietud de dirigir y cuando finalmente me decidí a hacerlo tenía dos cosas: primero lo quiero grabar en Puerto Rico, tenía ese deseo…Quiero brindar taller a la isla. Y [segundo] hacerlo de un tema que para mí fuera importante. Sabes que llevo años tratando de ayudar poniendo mi granito de arena con la situación de los perros, el abuso de animales, la importancia de esterilización y la importancia de adoptar y no comprar", señaló Sánchez en entrevista telefónica con Metro desde su hogar en la ciudad de Los Ángeles.

Y es que la actriz narró que por circunstancias personales y de trabajo no había dado el paso a colocarse el sombrero de directora. Y aunque reconoció que barajar el rol de directora y actriz fue cuesta arriba, ya no hay vuelta atrás y vislumbra continuar con esta encomienda.

"Me encantó [la experiencia]. Me molesta que me tardé tanto en hacerlo. La gente me decía, por años, 'Roselyn, dirige, tienes buen ojo' y pero pues, nunca me atrevía. También siempre estaba ocupada actuando, después siendo mamá y la vida se te cuela y uno empieza a dejar cosas a un lado", admitió.

Sin embargo, la actriz sostuvo que el equipo de trabajo para la filmación la ayudó a mantener su visión del relato cinematográfico.

El filme —que dura unos 40 minutos— retrata la historia de tres familias de distintos trasfondos sociales y las dificultades que atraviesan tras el paso del huracán María por la isla en 2017. Los caminos de los personajes —por mañas del destino— se cruzan en un santuario de adopción de perros. La actriz contó que junto al también director y editor Juan Agustín Márquez concibió la historia que también expusiera los obstáculos que enfrentan las familias tras el ciclón.

Asimismo, no pudo ocultar su admiración por el elenco que la acompañó incluyendo a veteranos de la industria que permitieron que Sánchez les dirigiera. En el filme actúan los actores Modesto Lacén, Gil René, Elia Enid Cadilla, Marisol Calero y María Coral. "Fue surreal para mí poder actuar con ellos y poder dirigirlos. Me dieron la oportunidad de dirigirlos, con tanto respeto", añadió.

Sánchez, por su parte, espera que "Satos" sea un bálsamo en medio de la incertidumbre que se vive debido a la emergencia por el COVID-19 y las protestas que se suscitan en Estados Unidos tras la muerte de un hombre negro a manos de un policía blanco en la ciudad de Minneapolis.

"Satos" les va a brindar 40 minutos de escape de tres historias bonitas, de esperanza, de amor, con un final feliz, con una enseñanza", aseguró.

En la mira más proyectos como directora

A su vez, Sánchez dijo que tras dirigir "Satos" no puede evitar pensar en sus proyectos futuros como directora. "Ya me pica, estoy loca por volver a hacerlo ya", narró.

Entre sus proyectos futuros, la actriz reveló que hay dos comedias: una para la niñez y otra dirigida a personas adultas. Sin embargo, mencionó que vislumbra incursionar en otros géneros cinematográfico para plasmar sus relatos. "Pienso que mi misión va a ser contar todo tipo de historias. A mí me gusta el drama, me gusta las películas que tienen contenido social y que tengan algún tipo de enseñanza. Y estas dos comedias las dos tienen una enseñanza al final", dijo.

Y pese a que seguirá actuando, Sánchez no ocultó que su rol como directora podría ampliarse en los próximos años. "A mí me encanta actuar. Vine a este país a actuar y yo me lo vivo y me lo disfruto y mientras más lo hago, pienso que más me crezco…Pero de verdad que estar detrás de las cámaras es igual de gratificante y a mi edad —ya tengo 47 años— me visualizo seguramente poco a poco haciendo la transición más a seguir dirigiendo y produciendo", indicó.

