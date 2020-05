Space Force: a medias la comedia en el regreso a la TV de Steve Carell

La misma semana que se va a estar lanzando al espacio la revolucionaria iniciativa de SpaceX que tiene como objetivo continuar explorando la posibilidad de poder vivir en otros planetas, estrena una comedia que sutilmente satiriza la nueva división de las fuerzas armadas de Estados Unidos, responsable de este lanzamiento. Cuando anunciaron este proyecto producido por los creadores de una de las series televisivas más exitosas y cómicas de la pasada década, The Office, nuestras expectativas aumentaron significativamente. La comedia de 10 capítulos que estrena este próximo viernes 29 de mayo, Space Force, en la plataforma digital de Netflix marca el regreso al formato televisivo del actor Steve Carell, quien junto a Greg Daniels producen este nuevo espacio.

Space Force presenta la historia del condecorado piloto y general de cuatro estrellas Mark R. Naird (Carell) quien es asignado por el presidente de EU para liderar esta nueva rama militar. Comprometido con su misión, se muda junto a su familia a esta recién estrenada base militar oculta en una remota región de Colorado donde junto a un colorido grupo de científicos, astronautas y militares se proponen volver a plantar bandera en la luna en una costosísima competencia por lograr el total dominio espacial. Por más surreal que parezca la trama, está indirectamente anclada en la realidad de esta novel rama militar creada por la administración actual norteamericana.

La serie cuenta con muchos momentos sumamente divertidos y graciosos, pero quedan diluidos en las 5 horas aproximadas que toma su disfrute total y no es como hasta el cuarto episodio que comienza a tomar tracción. Sus mejores momentos ocurren cuando el personaje de Carell interactúa con su equipo de trabajo, enfrentando la ineptitud e incompetencia de algunos, elemento en la narrativa que nos trae recuerdos de la genialidad en la simpleza de The Office. El actor le imparte suficiente credibilidad al personaje en su complicada relación con su esposa, interpretada en una limitada participación por Lisa Kudrow, y con su hija Erin (Diana SIlvers), que es retirada de su zona de comodidad en la ciudad para irse a vivir en este ambiente que choca con las necesidades típicas de una adolescente. Resulta contradictorio disfrutar de escenas donde Carell canaliza efectivamente al personaje con limitada inteligencia de Michael Scott (The Office) , con un padre afectivo y preocupado por la fracturada relación con su familia. Es como estar viendo a dos personajes diferentes con los cuales el guion no sabe qué hacer. La dirección que tomará este personaje está por verse en una segunda temporada, que no ha sido confirmada aun. Otro acierto de la serie reside en la interacción de Naird (Carell) con un respetado científico interpretado por el genial John Malkovich, quien comienza luciendo aburrido con el personaje, pero que se va afianzando hasta conectar con la historia y entregarnos uno de los mejores personajes de la serie.

Space Force tiene sus altas y bajas y aquellos que están esperando las constantes carcajadas de la comedia incomoda de The Office, pudieran quedar defraudados. Esta primera temporada en la que no escatimaron en valores de producción, tropieza con un guión tímido donde la comedia amenaza con salirse de su órbita.