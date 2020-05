Con emotiva imagen, Raphy Pina recuerda a su fallecido padre

View this post on Instagram

Recuerdo como hoy, verte conectado a las máquinas y hablarte como si me escucharas. Hoy fue el último día de lucha en la tierra, ya resignándome a no verte más carnalmente, a no escuchar consejos, a no ir a comer, a no aprender de un gran ser, a saber que me tocaba seguir el legado y pensar que debía de cuidarme para terminar de recorrer el camino. Hoy hace 20 años fue la última vez …. 🖤 😞