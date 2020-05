Mala Rodríguez vuelve a la pelea con su nuevo disco

Son pocas las cosas que pueden detener a Mala Rodríguez a seguir lanzando dardos por medio de sus rimas. Y sin duda, el transcurso del tiempo no es una de ellas.

Por unos 20 años de carrera musical, la rapera española se ha caracterizado por un estilo rudo y con composiciones punzantes sobre una variedad de vivencias sociales. La sevillana se robó los oídos de todo el género del Rap y Hip-Hop con su clásico tema 'Tengo un Trato'. A partir de ese momento, La Mala se convirtió en una precursora de hacer lo que le diera la gana y, en ese camino, darle voz a las mujeres en un género musical dominado por hombres.

Tras una pausa de unos siete años, la artista lanzará su nueva producción discográfica "La Mala" este próximo viernes 29 de mayo, en el que adelantó que demostrará que sigue siendo atrevida, descarada y valiente. La artista además lanzó el pasado viernes su meas reciente sencillo 'Peleadora'. La producción también incluye el tema que lanzó con el rapero puertorriqueño el Guaynaa en octubre de 2019, 'Dame Bien'.

Y aunque contó que no siempre fue fácil ser 'La Mala', hoy aseguró que el motor está encendido para seguir dando la pelea. La artista conversó con Metro en la que nos habló de su trayectoria de 20 años, su nuevo sencillo 'Peleadora' y su próximo álbum.

Metro: ¿Cuál es el mensaje que querías llevar con 'Peleadora'?

La Mala: Bueno, transmitir mi energía dando un mensaje de fuerza. Creo que simplemente estoy dando mi visión estoy hablando de que es un camino no es fácil, hay que caminarlo y que no hay que rendirse, es de lo que estoy hablando. Eso para mí es ser una 'Peleadora'. Es no rendirte nunca.

Metro: Hace dos años lanzaste el sencillo 'Gitanas' enmarcado en el movimiento Me Too y las luchas feministas actuales, ¿de qué manera 'Gitanas' compagina con 'Peleadora'?

LM: Para mí 'Gitanas' simbolizó el golpe que yo quería dar cuando volví con la música después de estar un periodo sin hacer música, eso supuso para mí el regreso a Sevilla, a mi origen, a mi forma, a mi mensaje. Y por supuesto además se estaban viviendo días súper extraños, por primera vez las mujeres salían a la calle a decir cosas. Yo me sentía completamente emocionada porque nunca antes había ocurrido y fue muy bonito porque, fíjate, que cuando yo estaba preparando digamos la promoción de esa canción yo no sabía cómo abordarla y una vez que ocurrió todo esto fue tan sencillo hacer ver a la gente el mensaje de la frase 'Quien me protege' pues fue muy fácil porque ya yo decía 'quién me protege' porque esa sensación era lo que yo quería transmitir que la mujer siempre está desprotegida. O tienes un hombre o sino no te protege la sociedad. Todo esto ha salido a flote con el Me Too, con todo lo que ha pasado a partir del 2018 que es buenísimo. Creo que hoy día la juventud ya tiene otra cosa en la cabeza y va a ser muy positivo porque tenemos que seguir caminando y evolucionando y nos falta más empatía.

Metro: 'Peleadora' entonces sigue esa línea de empoderamiento de 'Gitanas'.

LM: Claro, siempre. Creo que no he dejado de hacerlo ningún día.

Metro: Cuando lanzaste 'Gitanas' también se habló de que mantenías ese estilo in your face y rudo que te caracteriza de hablar de todo lo que te preocupa. Llevas una carrera de más de 20 años y esa intensidad no parece mermar. ¿Qué crees que ha cambiado, si algo, en el estilo de La Mala?

LM: Pues que ahora soy más cosas. Soy una mujer más completa. Antes era solo una niña cuando empecé. Solo era una niña con mucha rabia, pero ahora soy más cosas. Entonces que estoy más gordita. Nada más [se ríe].

Entiendo que cuando uno empieza uno está encendío, pero es que yo no he dejado de encenderme porque fíjate que como no he terminado de tener un gran éxito yo he seguido como una hormiguita haciendo lo mío, creyendo en mí. Cuando eres pionero cuando no tienes a alguien un referente —he tenido referente, no miento— pero mis referentes no hablaban de este estilo. Para mí un referente es Patti Smith que es una música como la copa de un pino que además sigue haciendo sus cosas que representa a una mujer mayor que sigue siendo artista y creyendo en su discurso o como JLo que tiene 50 años y hace lo que le da la gana y tiene un montón de poderío. Eso son referentes, pero yo igual he estado haciendo mis cosas. Estaba tratando de hacer mi música y no me he rendido y ha habido muchos momentos que me he sentido sola, pero da igual porque yo he seguido adelante porque confiaba en un motor que me ha encendido a mí y me ha llevado lejos y mientras más he caminado, pues más he aprendido por lo cual yo ahora me siento más completa, más fuerte, más todo.

Escucha mientras lees:

Metro: En otras ocasiones has hablado de la apropiación de los discursos como en el perreo, ¿crees que queda camino por andar en esta resignificación?

LM: Creo que todavía se debe andar más, pero yo ya estoy como un poco quiero pensar en que se acabe el tema de los géneros. El tema o la siguiente batalla estaría en entender que da igual lo que te guste, ¿entiendes? Y que no debes ser juzgado por eso, sino que todos merecemos respeto, todos necesitamos tener apoyo emocional y tenemos que apoyarnos los unos a los otros y que debemos respetar las decisiones y las preferencias y todo eso. Eso forma parte de tu privacidad.

Metro: ¿Qué podemos esperar de tu nuevo disco "La Mala"?

LM: Para mí "La Mala" es ser valiente, ser atrevida, ser descarada, ser fuerte, ser sensible, ser dura —a veces—, ser frágil, ser divertida, ser reflexiva. Tiene un montón de lados en los que yo me represento y significa sobre todo la felicidad de seguir aquí porque llevo 20 años haciendo música y no ha sido fácil ser La Mala. Ser 'La Mala' no es fácil. Ahora está bien, pero antes era complicado.

Metro: ¿Cómo así?

LM: Hombre, porque lo fácil hubiera sido hacer otro tipo de música otro estilo. Sin embargo, yo quería hacer esto.

Metro: Lo que es tu estilo rudo en el Hip-Hop y en el Rap.

LM: Cantar mis letras. Yo quería contar mis historias. Mira te voy a decir para que entiendas, a pesar de todos los obstáculos yo siempre he creido que tengo una historia que contar. Entonces es lo que me ha mantenido, pues despierta en guardia porque quería contar mi historia, quería contar lo que a mí pasaba. Y yo decía 'bueno, ¿a quién le va a interesar? Bueno da igual, a alguien le interesará'. Y efectivamente, ha pasado el tiempo y a mucha gente nos interesa lo que tenga una mujer que decir cada vez más porque hay muchas otra mujeres esperando verse reflejadas y eso es muy lindo.

Escucha: