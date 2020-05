Patricia Corcino y Dalex revelan que se casaron en un centro comercial

View this post on Instagram

9 de mayo de 2020, hoy se suponía que te estaría jurando amor eterno frente a Dios, a nuestros amigos y familiares. Decido hacer este escrito para, de todas formas dejarte saber que aquí estaré incondicionalmente ! Te elegiria por encima de cualquier circunstancia. Lo supe desde el dia en que te conocí. Sabia que por alguna razón estaría a tu lado por el resto de mi vida. Nunca cuestiono los planes de Dios y mucho menos durante el proceso. Él es Perfecto! Tan Perfecto que conociendo mi mayor sueño de casarme, hizo que esto pasara mucho antes de hoy 9 de mayo. Hoy decido dejarle saber al mundo que soy tu esposa hace ya un tiempo y sin duda alguna fué la mejor decisión que he tomado. Me haz llenado de vida, me devolviste las ganas de amar y sobre todo, me devolviste la ilusión de tener una familia . Gracias por hacerme la mujer mas feliz del mundo, te amo y te amaré por encima de todas las cosas , Pedro David Daleccio , “Dalex” 🤍 @dalexmusic #familiadalecciocorcino