Carlos Vives ofrece un viaje a los orígenes de la cumbia

Para el cantante Carlos Vives la cumbia está en todas partes. Sus patrones musicales habitan en distintos géneros pero que, en ocasiones, estos sonidos suelen pasar desapercibidos en algunas corrientes. Sin embargo, en "Cumbiana", el artista sudamericano nos invita a una travesía para conocer los orígenes de la "música más alegre del mundo".

De acuerdo con el artista, su decimocuarto álbum es una travesía hacia las entrañas de los géneros musicales de Colombia y sus orígenes en tierras anfibias en donde residían las poblaciones originarias como los pocabuyes y el territorio chimila. "Cumbiana" cuenta con unos 10 temas que retratan ese encuentro entre melodías ancestrales y sonidos modernos. Es además toparse con el resto del Caribe en temas como 'Canción para Rubén' —el que interpreta junto al cantante panameño Rubén Blades— y 'El Hilo', junto al cantante jamaiquino Ziggy Marley y Elkin Robinson.

"Con este disco queremos llamar la atención sobre un territorio muy especial que es el territorio de la cumbia, donde nacen los vallenatos, un territorio del Caribe colombiano", señaló Vives desde su hogar en Bogotá en Colombia, donde actualmente pasa el periodo de cuarentena debido a la pandemia del COVID-19.

Un veterano de incontables temas que mezclan los sonidos folclóricos colombianos con el rock y el pop, Vives confesó que este recorrido hacia la génesis de la cumbia le permitió redescubrir el espectro musical de esta corriente musical con la cual lleva trabajando por unos 27 años.

"En todas partes está la cumbia y muy pocos saben de dónde nace la cumbia y cómo hace la cumbia para irse y quedarse en otros países. Un poco es rendirle culto a algo con lo que yo he hecho mi música y mis nuevas canciones se alimentan de esos patrones de vallenato y cumbieros", mencionó el intérprete, quien ayer también lanzó el primer sencillo del álbum titulado 'For Sale' junto al español Alejandro Sanz.

Los temas como 'Cumbiana' y 'Hechichera', son ejemplos de cómo el artista colombiano expone los colores de la música originaria y los potencia con elementos y percusiones urbanas. Mientras que 'Canción para Rubén' es un bembé con una cumbia salseá' y busca proyectar la hermandad entre los países vecinos y que en un momento dado constituyeron un solo país.

"Y yo no me lo puedo creer porque estoy cantando con Rubén y eso no pasa todos los días", canta Vives al son de la salsa.

Con este disco, Vives no solo pretende mostrar las raíces de la música originaria colombiana, sino también acercar a las nuevas generaciones a estos sonidos típicos.

"Es un poco llamar la atención a nuevas generaciones haciendo canciones comerciales, canciones de amor, costumbristas, jocosas, con sonidos modernos que puedan conectar a todos, que además puedan atraer a los jóvenes estas historias de este territorio que entre otras cosas es un territorio muy delicado", comentó el artista en alusión a la región del Río Grande de Magdalena, tierra originaria de la cumbia.

Vives, por lo tanto, busca con sus melodías recobrar la memoria musical de Colombia y, de paso, acercarlo más al resto de América y el mundo.

Vea la entrevista completa aquí: