Jay Fonseca quería superar a Bad Bunny con su fallido corte de cabello

El abogado y analista político, Jay Fonseca, se expresó en las redes sociales luego que su particular corte de cabello se hiciera viral en Internet desde la emisión de su programa "Jay y sus rayos X" (Telemundo).

Este sostuvo que el causante del terrible corte de cabello fue él.

"Ya esto es bullying. Pero por si acaso, fue un accidente literal jajaja. Yo quería pasarme la 2, pero pasé la 1. Y pueh. Mi barbero me ha dicho pa venir 20 veces, pero yo espero que la gobe quite la orden ejecutiva ya la semana que viene" (sic.), escribió Fonseca en una de sus publicaciones.

En otro 'post', el licenciado indicó, además, que pensaba que su fallido corte de pelo le quedaría mejor que el del exponente urbano Bad Bunny.

"Yo pensaba que me iba a quedar mejor que a @badbunnypr – GRACIAS A TODOS LOS BARBEROS POR OFRECERSE – Tengo literalmente cientos de mensajes de barberos y de panas dispuestos a venir a mi casa a recortarme. La verdad es que yo no sabía que se veía tan mal. Llevo ya casi 2 meses recortándome yo mismo, pero le metí la 1 por error y pues ahora se nota mucho más. Mi barbero no está orgulloso de mi. No voy a violar la Orden Ejecutiva de la gobe, pero que por favor nos deje ir a barberías la semana que viene POL FAVOLLLLL" (sic).