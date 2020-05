Comedia de enredos que pone a prueba a “tortolitos” en problemas

Dos de los artistas noveles más cotizados del momento, Issa Rae y Kumail Nanjiani, se juntan en The Lovebirds, una comedia que estaba programada para estrenar en abril en las salas de cine a nivel nacional en abril de este año, pero Paramount Pictures decidió estrenarla en la plataforma digital Netflix, una vez los cines fueron cerrados debido a la pandemia internacional del COVID-19. Y me refiero a ellos como artistas y no actores, porque no sólo se limitan a estar frente a las cámaras, sino a escribir, producir y hasta a dirigir sus propias historias.

Esta comedia romántica o debo decir anti-romántica, (regreso a esto más adelante), presenta la alocada historia de una pareja que en plena crisis en su relación se ven repentinamente involucrados en un misterio de asesinato y cómo una potencial noche de diversión con sus amistades se convierte en un extremo viaje a través de la ciudad de New Orleans enfrentando absurdas situaciones, mientras intentan esclarecer el crimen, limpiar sus nombres y sobre todo, reparar su relación.

El filme es producido por ambos artistas y dirigida por Michael Showalter, quien había dirigido a Nanjiani en la maravillosa cinta que se convirtió en un inesperado éxito, The Big Sick (2017) que le ganó una nominación al Oscar como Mejor Guion Original al actor y guionista de origen pakistaní y a su esposa Emily V. Gordon.

A simple vista, la premisa de The Lovebirds no presenta mucha novedad, y hasta ya hemos visto similar narrativa en filmes como Date Night, Knight & Day y Murder Mystery, y ese es precisamente uno de sus grandes problemas. El guion intenta profundizar en la relación sentimental de nuestros protagonistas, y balancearla con las circunstancias que rodean el crimen que estos deciden investigar, giro en la historia que resulta poco creíble, afectando el ritmo y la energía del filme.

Pero si poco creíble es su decisión de huir de la escena del crimen, más increíble y poco graciosas resultan ser las situaciones que enfrentarán en el camino. Algunos chistes registran bien y arrancan un par de carcajadas gracias a la fluidez y sin duda, capacidad de improvisación de la talentosa pareja, pero otros aterrizan sin mucha fuerza, provocando una tímida risa, de nuevo, por culpa de un guion poco pulido, que debió haber pasado por la pluma de ambos artistas. Sin embargo, ver a estas dos futuras estrellas, juntos en escena, nos permite perdonar algunos de los fallos del guion.

Otro problema de la cinta, que pudiéramos clasificar como una comedia anti-romántica, es que dedica mucho tiempo a empujar la crisis de su relación con constantes discusiones, reproches y reclamaciones, evitando presentarnos las razones que los llevaron hasta ese punto. Cuando realmente vemos destellos de grandeza en la historia es en los momentos más íntimos, donde los close-ups, las miradas, y los diálogos sinceros son bien insertados registrando de forma honesta y haciéndonos creer que en un momento dado esta relación funcionó.

A mi juicio, le pudieron sacar mejor provecho a la comedia y drama de una relación interracial, un tema poco explorado en comedias comerciales de este tipo.

En tiempos donde talentosas mujeres (Lena Dunham, Abbie Jacobson, Amy Schumer, Ali Wong, Ilana Glazer) han desafiado el status quo de Hollywood, con una comedia punzante, llega Rae quien ha demostrado ser una fuerza de la naturaleza con un estilo original y valiente (Insecure), y tropieza ante la simpleza de una comedia que entretiene por momentos, pero no está a la altura de su talento. Nanjiani, (Silicon Valley, Stuber), otro poderoso talento que llega a Hollywood a contar su historia, a su manera, también merecía mejor material.

En resumen, estos “tortolitos” debieron escribir el guion de este filme que entretiene como cine escapista para un fin de semana, y que indudablemente tendrá mucho éxito, aunque desaprovecha la oportunidad.