Cantante boricua apuesta a la reconstrucción de un nuevo mundo

La cantautora puertorriqueña Cheryl Rivera estrenó hoy su nuevo sencillo 'Luna gris', un tema que aborda la libertad que habita en conexión con lo divino y nuestro interior.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la artista aprovechó la cuarentena como una oportunidad para la introspección y la composición. El tema es una apuesta a la reconstrucción del nuevo mundo y un desafío energético y bailable para regenerar nuestra mente y cuerpo en momentos de encierro y distanciamiento social.

“Es importante que este momento sirva para impulsar un cambio en la sociedad. Es momento de observar hasta dónde nos hemos desconectado de la fuente, ensuciando el agua y dañando hasta el aire que nos mantiene vivos. Debemos reconectarnos con el planeta y darnos cuenta de que somos un eslabón más en la cadena de la vida y no los dueños de ella", señaló la cantautora.

La artista además lanzó un video musical del sencillo. En la canción escrita por Rivera también participaron los músicos Javier Gómez —integrante de la banda de rock Vivanativa— y David Marrero —de oXLab Studio— quien fue el productor de este tema. Desde hoy martes 19 de mayo el tema está disponible en YouTube, Spotify o por medio de las redes sociales de la cantautora.

"Es un buen momento para reinventar nuestra sociedad y no seguir repitiendo patrones que no funcionan. Repensar el capitalismo, el gobierno y cuestionarnos ¿Qué mundo queremos construir para nosotros? Este debe ser uno mejor luego de esta experiencia. Una vez más la vida nos enseña que somos iguales y lo que afecta en una parte del mundo afecta la humanidad. Por ahora no dejemos de cantar dentro de la tormenta, necesitamos estar bien y fortalecidos, ya que a través de la alegría también resistimos. La música, el arte, el baile una vez más nos demuestra su importancia en momentos de dificultad. Sigamos buscando las cosas buenas que emanan del universo”, comentó.

En años recientes, la voz de la artista independiente ha resonado en importantes escenarios en Chicago, New York, Austin, Texas, Cuba y Colombia siendo parte de grandes festivales como SXSW y el LAMC. Rivera cuenta con una trayectoria de más de una década en la escena musical y su reciente álbum “Matria” ocupó la cuarta posición en la prestigiosa lista de “Las 20 grabaciones del año” de la Fundación Nacional para la Cultura Popular.

Su nuevo sencillo 'Luna gris' está disponible en todas las plataformas digitales. En la canción escrita por Cheryl, también participaron los músicos Javier Gómez (Vivanativa) y David Marrero (oXLab Studio) quien fue el productor de este tema. Desde el martes 19 de mayo pueden escucharla en YouTube, Spotify o a través de las redes sociales de la cantautora.

Escúchala aquí: