'I May Destroy you': la nueva serie de HBO para hablar sobre consentimiento

I May Destroy You es una nueva serie protagonizada, escrita y producida ejecutivamente por Michaela Coel, que estrena el 15 de junio a las 9:00 p.m. por HBO y HBO GO.

Protagonizada por Michaela Coel, esta es una serie audaz, franca y provocadora que explora los temas del consentimiento sexual en la vida contemporánea.

También, la serie invita a un diálogo sobre cómo es necesaria una conversación sobre los límites y las diferencias entre la liberación y la explotación.