Scoob - Regresa la famosa ganga con su magia intacta para nuevas generaciones

La famosa serie animada Scooby Doo, Where Are You! , una de las principales propiedades del universo de muñequitos de Hanna Barbera y que ha deleitado a grandes y chicos en diferentes versiones y adaptaciones por poco más de cinco décadas, hoy estrena (en todas las plataformas digitales de Video On Demand), una nueva versión con miras a convertirse en una nueva franquicia para nuevas generaciones. Los personajes que conforman esta ganga de jóvenes que se dedican a resolver misterios que involucran criaturas sobrenaturales, desde fantasmas, animales, hasta zombies y que muchas veces resultan ser villanos disfrazados, regresan a entretenernos con una nueva aventura que sin alejarse demasiado de la fórmula del programa original, pretende complacer a sus fanáticos y convertir a nuevas audiencias. Esta divertida cinta de Warner Animation Group, que cuenta con las voces de Will Forte, Mark Walhberg, Jason Isaacs, Gina Rodriguez, Zac Efron y Amanda Seyfried entre otros, confirma que el estudio no escatimó en desarrollar una producción que aunque no está exenta de problemas, estaba destinado para larga vida en el cine con posibles planes de secuelas.

Scoob, narra la historia del grupo de amigos detectives y como se conocieron, enfatizando en la tierna relación de Shaggy y el famoso perro cobarde Scooby Doo. Esta parte de la historia desafortunadamente se limita a los primeros 10 minutos de la cinta, pasando a los protagonistas ya de adultos durante un típico montaje musical. Uno de los momentos interesantes de la cinta es que se contesta la interrogante del nombre del perro, que en su origen, según sus creadores, respondía a una frase de una canción de Frank Sinatra, sin embargo en esta versión el guion se toma otras libertades.

La historia que combina elementos de ciencia ficción mueve a los personajes principales a enfrentarse a Dick Dastardly (Isaccs), un villano que pretende capturar a Scooby, por ser una pieza clave de un maquiavélico plan, utilizando una legión de pequeños robots. Estas criaturas atacan a Shaggy y a Scooby y son rescatados por un nuevo personaje, Blue Falcon (Walhberg), y su perro robot Dynomutt (Ken Jeong), nuevos recursos que llegan a complementar la ganga, y que junto a la sabiduría de Velma (Rodriguez) , y quien al parecer tiene raíces hispanas, el ingenio de Daphne (Seyfried), la valentía de Fred (Efron) y la cobardía de Shaggy (Forte) y Scooby se van a combinar para intentar resolver el misterio que amenaza el legado del famoso Gran Danés.

La enérgica cinta que se mueve a un buen ritmo para mantener atento a todos con algunos chistes que aterrizan mejor que otros, integra efectivamente otros queridos personajes de la marca Hanna Barbera, preparando el terreno de lo que podría ser una serie de películas con estos personajes cruzándose entre cintas, emulando la formula Marvel y sus Avengers. Otro atractivo que presenta la cinta es el uso de referencias de la cultura popular, acercándola más a nuestra actualidad mediática. Y no podemos obviar la excelente selección musical redondeando esta producción que apunta más a una cinta para niños y que se siente como un largo capítulo de la serie original con una narrativa un tanto cargada, pero que no termina siendo un impedimento para un buen resultado final y dejarnos con ganas de una nueva aventura. En fin, la ganga de Mystery Inc. le hace servicio a los que crecimos con Scooby como una de las ofertas sabatinas mañaneras, mientras tiene el potencial de crear una nueva legión de fanáticos, alcanzando efectivamente nuevas audiencias.

Toda la familia podrá disfrutar de esta cinta desde ya por $19.99 para alquilar por 48 horas, o por $24.99 para comprar, pero si evaluamos el costo de llevar a una familia al cine, el precio de compra sin duda, vale la pena.